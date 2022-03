Senado argentino aprueba acuerdo FMI; ahora vota directorio

(Bloomberg) -- El Senado de Argentina aprobó el jueves el acuerdo de US$45.000 millones del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional, allanando el camino para su aprobación final por parte del directorio ejecutivo de la entidad.

Con 56 a favor, 13 en contra y tres abstenciones, los senadores aprobaron la legislación que sustenta el último programa del FMI en Argentina después de una maratónica sesión que terminó pasadas las 11 de la noche en Buenos Aires. El plan ahora deberá ser votado por el directorio ejecutivo del FMI para que entre en vigor. Aún no se ha fijado una fecha para la reunión, dijo el jueves el portavoz del FMI, Gerry Rice.

Si el directorio del FMI vota por aprobarlo, el acuerdo finalizaría luego de dos años de negociaciones con el personal técnico, y sería el acuerdo número 22 del país con la entidad multilateral. El plan permite a Argentina refinanciar los próximos pagos adeudados al FMI tras un rescate récord otorgado en 2018 al Gobierno anterior que no logró estabilizar la economía.

La fecha de la votación del directorio será clave para determinar si el país cae en default con el acreedor multilateral. El país debe realizar pagos por unos US$2.800 millones a más tardar el 22 de marzo. Una vez que el directorio apruebe el acuerdo, Argentina recibirá casi de inmediato cerca de US$9.800 millones del FMI. El resto de los desembolsos están supeditados a que Argentina cumpla con objetivos del programa que se evalúan durante las revisiones trimestrales con el personal técnico del FMI.

La inusual medida del presidente Alberto Fernández de hacer que la legislatura vote sobre el acuerdo expuso una división con los legisladores de la oposición y dentro de su propia coalición de izquierda.

El proyecto de ley fue aprobado en la Cámara de Diputados del Congreso la semana pasada después de que los legisladores modificaran el texto para votar solamente sobre el financiamiento del FMI, pero no sobre las políticas económicas del Gobierno en el programa.

Los economistas ya han señalado que las proyecciones del acuerdo serán difíciles de cumplir, incluso antes de que se finalice. Las autoridades pronostican que la inflación anual este año se enfriará entre 38% y 48% frente al nivel actual de 52%. Pero bancos como JPMorgan Chase & Co. ahora proyectan una inflación superior a 60% para este año en Argentina debido a factores como el aumento de los precios mundiales de los alimentos y los productos básicos.

