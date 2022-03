El DJ italiano Gigi D'Agostino, retirado a causa de una "grave enfermedad"

Roma, 16 mar El músico italiano Gigi D'Agostino, referente del "italodance", se mantiene apartado de los estudios de grabación a causa de una "grave enfermedad" que le causa un "dolor constante" y hoy se dejó ver en su convalecencia ayudado por un andador. "Espero que este nuevo año me de un poco de paz y de fuerza. Un abrazo y cosas bellas a todos. Gracias por vuestros pensamientos. Mucho amor. Gigi", publicó en sus redes sociales, junto a una foto en la que se le ve con un andador en casa. Gigi D'Agostino (Turín, 1967), conocido en las discotecas de medio mundo desde finales de la década de los 90 por himnos como "L'Amour toujours" (1999), había anunciado el pasado diciembre que padecía una enfermedad "grave", aunque sin aclarar cuál. "Lamentablemente desde hace algunos meses estoy combatiendo contra una grave enfermedad que me ha golpeado agresivamente. Es un dolor constante... no me da paz", escribía "Gigi Dag" en sus redes. Y terminaba: "El sufrimiento me consume, me ha debilitado mucho, pero continúo luchando y espero hallar un poco de alivio", agradeciendo después las muestras de afecto recibidas. EFE gsm/icn