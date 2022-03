Perú crea un sello para impulsar la cultura como eje de la gestión pública

Lima, 11 mar El Ministerio de Cultura de Perú presentó este viernes en Lima un sello que ha creado para reconocer y fortalecer la gestión pública en las regiones del país que tomen en cuenta a la cultura como eje importante en sus jurisdicciones. "Cultura es desarrollo" es el nombre de este sello, que funciona como un reconocimiento público no monetario a las regiones para la ejecución de acciones encaminadas a fortalecer los derechos culturales de sus poblaciones, bajo el enfoque de la cultura como un activo de desarrollo local. "A nosotros como peruanos no nos debe quedar la menor duda de que la principal riqueza que tenemos es nuestra cultura. Este tipo de acciones marca un precedente muy importante para ello", afirmó el ministro de Cultura, Alejandro Salas, durante la presentación del nuevo reconocimiento. El objetivo es convertir este sello en una herramienta de articulación intergubernamental que permita el desarrollo de iniciativas, estrategias y acciones a favor de la gestión del patrimonio cultural peruano y que ayude a cumplir metas en alianza con los gobiernos regionales. "El reconocimiento "Cultura es desarrollo" va a ir más allá de la simbología misma, sino de lo que significa para estas localidades su historia, su cultura viva, y que siempre como peruanos debemos sentirnos orgullosos de ello", señaló Salas. El ministro explicó que este tipo de acciones representan el espíritu del gobierno del presidente Pedro Castillo de "gobernar desde abajo hacia arriba", ya que así se dan poderes a gobiernos locales y a la ciudadanía. "No solo basta con decir que estamos orgullosos de nuestra cultura, tenemos que vivirla y caminarla", dijo Salas, quien explicó que recorriendo diversas puntos del país percibió que muchos locales son realmente impulsores de su creatividad y están conscientes de que la cultura las puede traer desarrollo. En ese sentido, la viceministra de Interculturalidad, Rocilda Nunta, hizo un llamado a las autoridades de las municipalidades, gobiernos regionales y todas las instancias públicas para que apoyen esta iniciativa. "Aquí juega un papel importante la interculturalidad y nos permitirá reforzar las actividades de nuestros hermanos artesanos y artesanas de las comunidades que están lejos de la ciudad", concluyó Nunta. EFE pbc/dub/laa