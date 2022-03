Miércoles, 9 de marzo de 2022 (09.00 GMT)

============== UCRANIA GUERRA ============== DIPLOMACIA Los ministros de Exteriores de Ucrania y Rusia se reunirán mañana en Turquía Redacción Internacional Los ministros de Exteriores de Rusia, Serguei Lavrov, y de Ucrania, Dimitro Kuleba, mantendrán este jueves una reunión en Turquía, según confirmó hoy la portavoz de la diplomacia rusa, Maria Zajárova, informa la agencia rusa Sputnik. La reunión podría celebrarse en el contexto de un foro económico que tendrá lugar en la ciudad turca de Antalya y al que los dos titulares de Exteriores tienen previsto asistir. "Efectivamente, está previsto que la delegación rusa presidida por el ministro de Exteriores Serguéi Lavrov salga hoy (miércoles) a Turquía", dijo Zajárova a Radio Sputnik. EVACUACIONES Continúa por segundo día consecutivo la evacuación de Sumy, en el noreste de Ucrania Redacción Internacional La evacuación de la asediada ciudad de Sumy, en el noreste de Ucrania, cuya primera etapa acabó ayer con éxito, se ha reiniciado hoy a partir de las 09.00 hora local (07.00 GMT) y finalizará a las 21.00 horas (19.00 GMT), según las autoridades ucranianas. Kyrylo Tymoshenko, jefe adjunto de la oficina del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, informó esta madrugada a través de su canal de Telegram, que la evacuación de la ciudad había sido un éxito ayer y que además de las 5.000 personas habían podido salir unos mil coches particulares. En ese mensaje podían verse también imágenes nocturnas de gente presuntamente abandonando la ciudad en automóviles, trenes y autobuses. EE.UU. EE.UU. no ve "sostenible" propuesta polaca de transferirle aviones de combate Washington El Pentágono no ve "sostenible" la propuesta de Polonia de trasladar todos sus aviones de combate MiG-29 a Alemania para ponerlos a disposición de Estados Unidos en la base estadounidense de Ramstein, en territorio alemán. El portavoz del Departamento de Defensa de EE.UU., John Kirby, indicó este martes en un comunicado que su país está consultando con sus aliados y socios sobre la asistencia de seguridad a Ucrania, dado que la iniciativa polaca "muestra algunas de las complejidades que este asunto presenta". EMPRESAS Los emblemas del capitalismo estadounidense suspenden sus operaciones en Rusia Nueva York Las marcas más emblemáticas de EE.UU. y la cultura del capitalismo, como Coca Cola, McDonald´s o Starbucks, anunciaron este martes casi al unísono que suspenden sus operaciones en Rusia, sumándose así a las decenas de empresas que en días anteriores tomaron una medida similar. Los anuncios de hoy son especialmente significativos, tanto por el volumen de negocios como por lo simbólico de unas marcas que representan como ninguna otra el "american way of life" y cuya llegada a Rusia, en el particular caso de McDonald´s en 1990, se convirtió en su momento un acontecimiento de modernidad en la Rusia postsoviética. REFUGIADOS Un millón de niños han abandonado Ucrania, muchos sin sus familias Londres Un millón de niños han huido de Ucrania en las últimas semanas y un número creciente llegan a otros países "solos y sin apoyo familiar", lo que están generando "una crisis de protección de menores", afirmó hoy la organización no gubernamental Save the children. Cuando se suman ya más de dos millones de refugiados por la invasión rusa, la ONG pide a las autoridades fronterizas y organismos humanitarios que "adopten medidas para mantener a los niños con sus principales cuidadores", "brinden apoyo psicológico" e introduzcan "programas para prevenir la separación". VÍCTIMAS La ONU verifica 1.335 civiles muertos o heridos en guerra en Ucrania Ginebra La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo hoy que ha podido verificar y documentar que 1.335 civiles han resultado muertos o heridos en la guerra en Ucrania, en un recuento que cubre las víctimas registradas entre las 04.00 (hora local) del 24 de febrero y la medianoche del 7 de marzo. De ellos, 474 personas han muerto en los ataques, entre ellos 29 niños; y un total de 861 han sido heridas, entre las cuales se encuentran 44 menores. En todos los casos se trata de personas que han sido identificadas, cuyo lugar de muerte y circunstancias han sido corroboradas. VÍCTIMAS EE.UU. estima que entre 2.000 y 4.000 soldados rusos han muerto en Ucrania Washington Estados Unidos estima que entre 2.000 y 4.000 soldados rusos han muerto en combate desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania y prevé que las próximas semanas de guerra serán "muy duras". El dato lo dio el director de Inteligencia del Pentágono, general Scott Berrier, durante una comparecencia de los representantes de las principales agencias de inteligencia del país ante un comité de la Cámara Baja de Estados Unidos. La semana pasada, el Ministerio de Defensa de Rusia informó de 498 bajas en las filas rusas. ECONOMÍA Fitch rebaja más calificación de Rusia y prevé inminente incumplimiento deuda Londres La agencia Fitch rebajó este martes de nuevo la calificación de la deuda soberana de Rusia en moneda extranjera a largo plazo de "B" a C", y considera que es "inminente" el incumplimiento de sus obligaciones. Según un comunicado de la agencia, esta rebaja de calificación sigue a la anunciada el 2 de marzo, ya que lo ocurrido desde entonces "ha socavado aún más la voluntad de Rusia de pagar la deuda del gobierno", en referencia a las sanciones internacionales impuestas a Rusia por su invasión militar de Ucrania el pasado 24 de febrero. PRENSA The New York Times se retira temporalmente de Rusia y la BBC vuelve Nueva York/Londres El diario The New York Times anunció que retira a todo su personal de Rusia, en respuesta a la nueva ley promulgada en Moscú que "criminaliza el periodismo independiente", según un comunicado de la organización. Sin embargo, la cadena pública británica BBC volverá a informar en inglés desde Rusia, después de haber suspendido temporalmente el trabajo de sus periodistas en ese país el viernes por la aprobación de una ley que prevé penas de cárcel por diseminar "información falsa". El anuncio del NYT se suma al de otros medios anglosajones, la agencia económica Bloomberg, al igual que medios españoles como la agencia EFE y RTVE, así como medios alemanes, franceses e italianos, que han suspendido temporalmente sus actividades en Rusia. _______________________________ PERÚ GOBIERNO El Congreso de Perú da su voto de confianza al cuarto gabinete de Castillo Lima El Consejo de Ministros de Perú, presidido por Aníbal Torres, recibió este miércoles el voto de confianza del Congreso, después de una sesión plenaria de más de nueve horas dominadas por las críticas de la oposición a las políticas planteadas por el cuarto gabinete del presidente Pedro Castillo. En la votación, que culminó pasada la 1.30 hora local (6.30 GMT), el gobierno de Torres fue aprobado con 64 votos a favor, 58 en contra y dos abstenciones. Tras un extenso debate, los congresistas otorgaron por un estrecho margen la confianza al nuevo equipo ministerial, que necesitaba el voto de la mitad más uno de los 127 parlamentarios presentes en el hemiciclo. GUATEMALA ABORTO Guatemala aprueba polémica ley contra el aborto y grupos minoritarios Ciudad de Guatemala El Congreso de Guatemala aprobó una polémica ley que eleva las penas de cárcel para los abortos en el país centroamericano y que además busca combatir a "grupos minoritarios" que son "incongruentes con la moral cristiana". La normativa, denominada Ley Para la Protección de la Vida y la Familia, fue aprobada con 102 votos de diputados aliados a la bancada Vamos, del presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei. La iniciativa aumenta las penas de prisión para mujeres que aborten, originalmente establecidas de 1 a 3 años de prisión, hasta los 5 años de prisión como mínimo y prohíbe enseñar en las entidades educativas la diversidad sexual. R.UNIDO MONARQUÍA Archivado el caso de abuso sexual de menores contra el príncipe Andrés Nueva York El caso de abuso sexual de menores contra el príncipe Andrés de Inglaterra presentado por Virginia Giuffre en una corte de Nueva York fue este martes formalmente desestimado después de que las partes firmaran el pasado mes de febrero un acuerdo privado. Así lo estipula una orden judicial firmada por el juez Lewis Kaplan, del distrito sur de Nueva York, en un breve documento que indica que el sobreseimiento tiene carácter definitivo, y que cada una de las partes debe pagar las costas asociadas al proceso legal. EEUU VENEZUELA Biden celebra la liberación de dos estadounidenses presos en Venezuela Washington El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, celebró este miércoles la liberación de dos ciudadanos estadounidenses que estaban "injustamente" detenidos en Venezuela, después de que su Gobierno entablara negociaciones con Caracas. En un comunicado emitido a medianoche, Biden celebró la "vuelta a casa" de Gustavo Adolfo Cárdenas y Jorge Fernández, que "podrán abrazar a sus familias una vez más"."Estos hombres son padres que perdieron un tiempo precioso con sus hijos y con todo el mundo a quien aman, y sus familias han sufrido cada día de su ausencia", aseguró el presidente. AUSTRALIA INUNDACIONES Australia declara la emergencia nacional por inundaciones en el este del país Sídney (Australia) El primer ministro australiano, Scott Morrison, declaró este miércoles la emergencia nacional por las inundaciones que azotan la costa este del país, que se ha cobrado 21 vidas y ha dejado millonarios daños materiales. Es la primera vez que el país declara la emergencia nacional a raíz de una catástrofe natural, dijo Morrison en una rueda de prensa.Esta declaración -que deberá contar con el visto bueno protocolar del gobernador general australiano, David Hurley- permitirá que las autoridades australianas usen poderes especiales de emergencia para acceder con mayor rapidez a los recursos disponibles con el objetivo de ayudar a las zonas devastadas por la catástrofe. EFE int/pi