Periodistas exigen alto a agresiones en encuentro en sureste de México

San Cristóbal de Las Casas (México), 5 mar Más de 100 periodistas independientes asistieron este sábado al Encuentro Nacional de Periodistas en la ciudad mexicana de San Cristóbal de Las Casas, estado de Chiapas (sureste), en el que exigieron un alto a las agresiones en su contra y señalaron que en muchas de ellas están implicados funcionarios del Gobierno. A la reunión arribaron periodistas independientes de los estados de Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Guanajuato, Veracruz, Ciudad de México, Tijuana, Puebla, Chihuahua y Tamaulipas, además de trabajadores de la agencia Notimex, en huelga por un conflicto laboral, quienes denunciaron acoso, violencia, persecución y asesinatos contra periodistas. A la reunión estaba invitado el subsecretario de Derechos humanos, población y migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, quien al final no estuvo presente y asistió virtualmente, situación que los periodistas calificaron de "burla y demagogia". En el encuentro se trataron, entre otros temas, cuestiones laborales de los periodistas y la autonomía plena al Mecanismo de protección gubernamental, además de la destitución de Enrique Irazoque Palazuelos, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos y del Mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. También se tocó el tema de justicia para periodistas asesinados y la recuperación del fideicomiso para las mujeres e hijos que quedan desamparados tras las muertes sus familiares. Una decena de periodistas que ha sido víctimas de agresiones, revelaron que en un gran porcentaje de los casos los agresores son funcionarios públicos a nivel municipal, estatal y federal, quienes en ocasiones están coludidos con grupos del narcotráfico y de la delincuencia organizada. Además celebraron que se estén dando estos espacios para escucharlas demandas de los periodistas ante el clima de inseguridad y violencia que viven en el país. "A los que están matando y desapareciendo son a los compañeros de las comunidades apartadas, de los municipios de los estados, a los que no son mediáticos o los que están detrás de cámaras, a los que salen a buscar la nota", expresó María Luisa Estrada, periodista del portal noticias la Grillotina Política de la norteña ciudad de Monterrey. Por su parte, Jorge Arévalo, hermano Fredy López Arévalo, se refirió a los avances para esclarecer el asesinato de su familiar. "En el caso de mi hermano parece que hay intereses para tratar de ocultar y no avanzar en las investigaciones, toda la información que se ha dado es un insulto a la inteligencia, incluso la que dio el secretario de seguridad pública en una conferencia presidencial, por los datos que dio es una burla por los cuatro costados", expuso. El encuentro terminó con una marcha hasta la Plaza de la Resistencia en donde los periodistas se manifestaron con consignas como "¡Somos periodistas, nos están matando y venimos de todo el país!", "¡Justicia! y Libertad de expresión!" y "¡No se mata la verdad matando periodistas!". La organización Artículo 19 indicó que en los últimos años en los asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos, el Estado mexicano "no se está investigando a sí mismo luego de que los perpetradores, en un gran porcentaje de los casos, son parte del propio Estado". México es el país sin conflicto armado más peligroso para la prensa de todo el mundo, pues han sido asesinados ya cinco periodistas en lo que va de este año. Desde el año 2000 hasta la fecha, Artículo 19 ha documentado 150 asesinatos de periodistas en México (138 hombres y 12 mujeres), en posible relación con su labor. Un total de 47 se registraron durante el mandato anterior del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) y 30 en el actual de López Obrador (2018-2024). EFE mmf/jmrg/lll (foto)(video)