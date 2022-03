Chaco For Ever recibirá a Güemes (SE) por la fecha 4

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Chaco For Ever igualó 2-2 frente a All Boys. En las 2 jornadas anteriores, triunfó en 1 ocasión y 1 terminó igualado.

Güemes (SE) igualó 1-1 ante San Martín (SJ) en la jornada anterior. En los últimos partidos que disputó obtuvo 1 derrota y 1 empate.

Chaco F. E. y Güemes (SE) se medirán mañana a las 19:30 (hora Argentina). El encuentro correspondiente a la fecha 4 de Argentina - Primera Nacional 2022 se disputará en el estadio Juan Alberto García.

El local está en el décimo primer puesto con 5 puntos y 1 triunfo, mientras que el visitante llegó a las 2 unidades y se coloca en el trigésimo lugar en el torneo.

El árbitro designado para el encuentro es Yamil Possi.

Horario Chaco For Ever y Güemes (SE), según país

Argentina: 19:30 horas

Colombia, México EST y Perú: 17:30 horas

México CST y Nicaragua: 16:30 horas

México MST: 15:30 horas

México PST: 14:30 horas

Venezuela: 18:30 horas

Fuente de Nota e imagen: DataFactory