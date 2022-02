Sri Lanka absuelve a altos cargos acusados de inacción en atentados de Pascua

Colombo, 18 feb Un tribunal de Sri Lanka absolvió hoy por falta de pruebas al ex jefe de Policía Pujitha Jayasundara y al ex secretario de Defensa del país Hemasiri Fernando, acusados de inacción en los atentados terroristas del Domingo de Resurrección de 2019 en los que murieron 269 personas. Así lo comunicó el abogado de Jayasundara, quien confirmó que su cliente permaneció detenido durante más de cuatro meses por unos 855 cargos, y lamentó que a pesar de haber sido "absuelto de este caso", había "perdido su cargo como el inspector general de la Policía. El analista político Aruna Kulatunga también confirmó a Efe que "ambos fueron absueltos y liberados de todos los procesos por el Tribunal Superior" de Sri Lanka. Jayasundara y Fernando fueron arrestados por primera vez en julio de 2019, acusados de no haber tomado las medidas necesarias para detener los ataques, pese a que poseían información sobre los bombardeos antes de que estos sucedieran. Desde entonces, ambos han sido puestos en libertad bajo fianza y arrestados en numerosas ocasiones, hasta que el pasado mes de octubre ingresaron definitivamente en prisión a la espera de la resolución del juicio. Al respecto, Kulatunga acusó al ex presidente esrilanqués Maithripala Sirisena, en el cargo en el momento de los atentados, de emplear como cabeza de turco a ambos funcionarios, al tiempo que criticó la politización de las fuerzas de inteligencia y policiales del país. Los atentados yihadistas coordinados en el país contra tres iglesias y tres hoteles de lujo dejaron el 21 de abril de 2019 un saldo total de 269 fallecidos, entre ellos 45 niños, y más de 400 heridos. Esos atentados fueron reivindicados por el grupo yihadista Estado Islámico (EI) y perpetrados por la agrupación islamista local National Thowheed Jamaat. La falta de avance en las investigaciones propiciaron que el líder de la Iglesia católica en Sri Lanka, el cardenal Malcolm Ranjith, boicoteara las últimas celebraciones por el Día de la Independencia como protesta, al considerar que el Gobierno no está haciendo lo suficiente para esclarecer lo sucedido. En este sentido, un tribunal de Sri Lanka concedió la semana pasada la libertad bajo fianza tras dos años encarcelado al destacado abogado Hejaaz Hizbullah, considerado preso de conciencia por Amnistía Internacional (AI). El abogado fue detenido el 14 de abril de 2020 en virtud de la draconiana Ley de Prevención del Terrorismo (PTA), que lo vinculó con los atentados yihadistas del Domingo de Pascua.EFE aw-hbc/mvg/fpa