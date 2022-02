El Gobierno y el Congreso mantienen la tensión política al máximo en Perú

David Blanco Bonilla Lima, 15 feb El Gobierno y el Congreso de Perú mantuvieron durante este martes la tensión política que ha caracterizado sus relaciones durante las últimas semanas y ha sembrado la incertidumbre en el país andino, ante los pedidos para destituir a los máximos representantes de ambos poderes del Estado. Tras haber denunciado el lunes un presunto intento de un sector del Parlamento, que domina la oposición, de destituir al presidente Pedro Castillo, el Ejecutivo pasó a la ofensiva y una de sus más conocidas representantes presentó una denuncia constitucional contra la presidenta del Congreso, la conservadora María del Carmen Alva. La ministra de Trabajo, Betssy Chávez, confirmó este martes que presentó la denuncia constitucional para que Alva sea removida del cargo, aunque remarcó que lo hizo en su calidad de legisladora. Chávez, una parlamentaria que en diciembre pasado renunció a la bancada del partido oficialista Perú Libre, aseguró que las acciones de Alva "tienen todo el dolo que exige el tipo penal" y que solo informó de su decisión a los demás miembros del Ejecutivo "para que tengan conocimiento, pero ellos no sabían". El pedido de la ministra y parlamentaria ahora deberá ser evaluado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso antes de su eventual debate y votación por el pleno, por lo que Chávez dijo que va "a esperar cómo se responde". Aunque la ministra consideró que no existe una contradicción entre su denuncia y el llamado al diálogo que ha formulado el Ejecutivo, que desde el martes pasado dirige el jurista Aníbal Torres, afirmó que un comunicado que emitió la Mesa Directiva del Congreso en contra del primer ministro "es muy ofensivo". "No creo que represente a los 130 parlamentarios, creo que representa a María del Carmen Alva, para ser precisa, aún no he conversado con los miembros de la Mesa Directiva", comentó. La directiva del Congreso acusó al Gobierno de estar llevando a cabo una estrategia de "desprestigio sistemático" contra el Legislativo, luego de que Torres denunciara que un sector de la oposición ha puesto en marcha un plan para destituir a Castillo. Torres emitió su pronunciamiento el lunes, después de que una revista local publicara el pasado viernes que un grupo de legisladores de derecha y extrema derecha se reunieron con Alva para conversar sobre la eventual destitución del gobernante. En respuesta, la Mesa Directiva calificó de "irresponsables" las declaraciones de Torres y lo acusó de haberse dirigido a Alva "en tono amenazante", además de haberlos llamado "golpistas". Tras confirmarse la denuncia de la ministra Chávez contra Alva, medios locales informaron que las bancadas del partido oficialista Perú Libre y de la agrupación Perú Democrático también presentaron un pedido de censura contra la presidenta del Congreso y su primera vicepresidenta, Lady Camones. En esta moción también se cuestionó la reunión de parlamentarios del pasado viernes y se remarcó en una presunta "conducta reiterada" de Alva contra Castillo y la participación de Camones en favor de la "imagen de un Congreso golpista". En medio de la intensa disputa, la bancada de Perú Libre se reunió con el primer ministro Torres y luego ofreció su apoyo "al cien por ciento" al nuevo gabinete de ministros, según aseguró su portavoz, Waldemar Cerrón. Perú Libre se convirtió en la primera agrupación parlamentaria que asistió a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), como parte de una ronda de conversaciones que ha anunciado el jefe del gabinete con los grupos políticos del Parlamento. El primer ministro está a la espera de que el Congreso fije el día en que deberá presentarse ante el pleno para sustentar su plan de Gobierno y pedir el voto de confianza. Cerrón admitió que existe una fuerte tensión entre el Ejecutivo, de tendencia izquierdista, y un sector opositor derechista en el Congreso, pero consideró que "no es posible" que "estén enfrascados en vacar al presidente o censurar a la Mesa" Directiva del Parlamento. Un sector de la oposición política y de medios locales ha pedido en las últimas semanas la renuncia de Castillo e incluso se han anunciado propuestas legislativas de una moción de vacancia y una acusación constitucional para intentar destituir al mandatario. El Gobierno ya afrontó durante la semana pasada una grave crisis interna, que Castillo intentó aliviar con la designación de Torres luego de que el congresista Héctor Valer debiera renunciar como primer ministro solo cuatro días después de asumir el cargo, presionado por denuncias de violencia familiar en su contra. El nuevo gabinete que preside Torres es el cuarto desde que Castillo asumió el poder el pasado 28 de julio y aún debe exponer su política general de gestión y pedir el voto de confianza del pleno del Congreso. EFE dub/rrt (foto) (video) (audio)