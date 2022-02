Mbappé: "Es un sueño ver a toda la gente corear mi nombre"

Redacción deportes, 15 feb Kylian Mbappé agradeció el cariño de la afición del PSG y tras marcar en la última jugada del partido el tanto del triunfo ante el Real Madrid en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones (1-0), aseguró que "es un sueño" ver a los aficionados parisinos corear su nombre. "Somos felices tras un partido muy importante, empezamos bien, tuvimos ritmo, trabajamos juntos y hemos ganado el primer partido. Queda el Bernabéu, para el que vamos a estar listos", dijo en Movistar. "Veo la eliminatoria un poco mejor porque ganamos pero no está sentenciada, conocemos al Real Madrid, es de los mejores equipos del mundo y vamos a estar listos para ayudar al club para clasificarnos. Es un sueño ver toda la gente corear mi nombre así, es un gol importante en el último minuto pero no está sentenciado", añadió. Mbappé esquivó cualquier pregunta sobre su futuro, que dijo no está decidido, y dejó claro que lo dará todo por su actual equipo hasta el final de su contrato. "Siempre estoy listo para jugar y ayudar a mi equipo, es normal que en este partido toda la gente hable de mi. Estoy concentrado en el París y doy el cien por cien por el club y lograr la clasificación". "Juego en uno de los mejores equipos del mundo y voy a dar el cien por cien toda la temporada, después veremos", sentenció. EFE rmm/jl