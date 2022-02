EEUU incauta USD 3.600 millones en bitcoines robados

Amplía declaraciones de las autoridades y datos de la investigación ///Washington, 8 Feb 2022 (AFP) - Estados Unidos anunció el martes haber recuperado más de 94.000 bitcoines robados en 2016 a la plataforma de intercambio virtual Bitfinex y que están avaluados hoy en 3.600 millones de dólares.Una pareja, sospechosa de buscar blanquear las criptomonedas robadas mediante un "laberinto de transacciones" fue detenida el martes en la mañana en Manhattan. Ilya Lichtenstein, de 34 años, y su mujer Heather Morgan, de 31 años, que enfrentan hasta 20 años de prisión, serán presentados ante un juez federal más tarde, según el departamento de Justicia"Estas detenciones y esta incautación judicial, la más importante jamás realizada por el departamento (de Justicia) muestra que las criptomonedas no son un refugio para los criminales", comentó la ministra adjunta de Justicia, Lisa Monaco, citada en un comunicado.En agosto de 2016 un pirata informático incursionó en los sistemas de la plataforma Bitfinex, con sede en Hong Kong, e inició más de 2.000 transacciones no autorizadas, robando casi 120.000 bitcoines a sus clientes, entonces avaluados en 71 millones de dólares. Según los fiscales, la moneda virtual terminó en un portafolio digital en poder de Ilya Lichtenstein, quién se presenta en redes sociales como "emprendedor tecnológico, codificador e inversionista". --Oro y NFT-- En el curso de los cinco años posteriores al robo, 25.000 de esos bitcoines salieron del portafolio a través de un "laberinto de transacciones en criptomonedas" y fueron desviados a cuentas en línea abiertas por la pareja con el uso de identidades falsas. Ellos mezclaron "viejas técnicas y transacciones muy complejas", comentó uno de los fiscales con la prensa. Los fondos robados sirvieron especialmente para comprar oro y NFT ("non fungible tokens", en inglés), es decir, certificados de autenticidad asociados a objetos virtuales, y también para pagar gastos corrientes, según las autoridades. El resto de los bitcoines, avaluados hoy en 3.600 millones de dólares, teniendo en cuenta el alza de los precios del bitcóin, fueron recuperados por los investigadores la semana pasada.Con una órden judicial los investigadores revisaron las cuentas en línea de la pareja y recuperaron la clave de seguridad que daba acceso al portafolio.La plataforma Bitfinex había anunciado una recompensa de varios millones de dólares por información para encontrar los bitcoines robados pero el departamento de Justicia rehusó decir si la empresa había tenido participación en las detenciones. --Zona sin ley-- Las autoridades contactaron a la víctimas del robo con el fin de iniciar el proceso de recuperación de los fondos. La investigación continúa, pero las autoridades no se han pronunciado sobre el autor inicial del ataque informático. El bitcóin, una moneda virtual, se comercia desde 2008 y ha tenido importantes variaciones de precio. Atrae a grandes nombres de las finanzas y permite, según las autoridades, a la redes criminales hacer más opacas sus operaciones financieras. Este caso "muestra que las fuerzas del orden son capaces de seguir el hilo de plata a través del blockchain (tecnología descentralizada y segura de almacenamiento y transmisión de información, ndlr) y no dejaremos a las criptomonedas (...) convertirse en una zona sin ley" comentó Kenneth Polite, un alto funcionario del departamento de Justicia. chp/cjc/gm