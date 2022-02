McKennie reconoce que decepcionó al violar reglas de COVID

Weston McKennie reconoció que decepcionó a su equipo y a su país por violar las reglas de COVID-19 en septiembre, lo cual llevó a que el centrocampista estadounidense se perdiera un par de duelos de la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo.

McKennie no estuvo en el encuentro del 5 de septiembre ante Canadá debido al incumplimiento. Tres días después, cuando la selección no había disputado todavía el duelo ante Honduras, el entrenador Gregg Berhalter lo envió a casa.

El martes, por primera vez desde el incidente, el seleccionado habló con los reporteros.

“Obviamente creo que fue un momento de aprendizaje”, dijo el mediocampista de la Juventus, de 23 años, en una conferencia de prensa a través de Zoom. “Sentí que decepcioné a mi equipo, a mi país, mi familia y a mi mismo”.

McKennie se encuentra entre los mejores jugadores estadounidenses que disputarán el encuentro del miércoles ante Honduras en St. Paul, Minnesota, dentro de las eliminatorias al Mundial.

“Tuve algunas dificultades. Perdí la confianza”, reconoció.

McKennie ha disputado completos cinco de los últimos siete partidos de la eliminatoria. Se perdió el empate 1-1 ante Jamaica debido a la suspensión de un partido por acumulación de tarjetas amarillas y recibió descanso en la derrota por 1-0 ante Panamá después de que Berhalter hizo una rotación de su equipo en el segundo de una serie de tres cotejos en siete días.

Anotó el segundo gol en el triunfo por 2-0 conseguido en noviembre ante México

“Creo que, en retrospectiva, era importante que agachara la cabeza y me pusiera a trabajar”, reconoció McKennie. “Entonces cuando me volvieron a llamar, intenté reconstruir la relación y la confianza con todos, y ejecutar y demostrar que estoy aquí por el equipo, que estoy aquí para ganar. Entonces creo que lo mejor que puedo hacer es estar disponible. Creo que es eso es lo más importante, estar disponible y que no se repita la situación”.

McKennie, de 23 años y originario de Fort Lewis, Washington, dejó la academia de desarrollo de Dallas en la MLS para firmar con el Schalke de Alemania en el 2016. Debutó profesionalmente en mayo del 2017 y disputó tres temporadas con el club alemán, antes de ser prestado a la Juventus para la campaña 2020-21.

El club italiano hizo efectiva la compra en marzo siguiente.