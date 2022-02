Expertos no esperan efectos adversos en los niños vacunados por error en Uruguay

Montevideo, 2 feb (EFE).- Autoridades del Ministerio de Salud Pública de Uruguay (MSP) informaron este miércoles que no esperan efectos adversos tras vacunar por error a 158 niños con la vacuna china Sinovac en lugar de la estadounidense Pfizer, la indicada en el país para ese rango de edad. Así lo detalló en una conferencia de prensa el pediatra integrante de la Unidad de Inmunizaciones Gabriel Peluffo, en la que destacó que, tras un error en la administración de viales para la población pediátrica, de inmediato un equipo técnico del MSP se comunicó con los familiares de los niños involucrados para brindar el apoyo necesario. "Lo que esperamos es que no haya ninguna consecuencia importante de esta vacunación por la dosis que recibieron, que es muy pequeña, por lo que no esperamos ningún efecto secundario y nos pondremos a disposición para hacer el seguimiento de los niños", explicó. Asimismo, detalló que se trata de "una quinta parte o menos" de la que se administra habitualmente a la población adulta. Además, insistió en que el MSP asume el error, al tiempo que valoró la respuesta ante la situación y la desvinculación de los funcionarios involucrados, quienes están en proceso de investigación. "El error ocurrió y lo principal fue tratar de ir al lugar en el que ocurrió, verificar el número de dosis que se habían dado y contar con una lista de los niños que habían sido inoculados con esta vacuna", apuntó. Ante la posible incertidumbre de las familias que generó este error respecto a la decisión de vacunar a sus hijos, Peluffo subrayó que hasta el momento se ha superado el 50 % de la población objetivo y que no se han recibido reportes de efectos secundarios "importantes". "Queremos seguir animando a la vacunación. De repente, este incidente podría tener alguna influencia, pero nosotros lo que queremos es reafirmar es la promoción de la vacunación en la población pediátrica", concluyó. El pasado 12 de enero, Uruguay inició su proceso de vacunación en la población pediátrica entre 5 y 11 años en una jornada en la que asistieron 12.700 niños a recibir la primera dosis de Pfizer. Desde que el 13 de marzo de 2020 se detectaron los primeros positivos por coronavirus, Uruguay suma 679.878 casos totales, de los que 66.523 son personas que actualmente transitan la enfermedad y 6.513 fallecieron a causa de la misma.