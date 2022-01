Sony compra desarrollador de juegos Bungie por US$3.600M

(Bloomberg) -- Sony Group Corp. comprará Bungie Inc., el desarrollador estadounidense de videojuegos que está detrás de las populares franquicias Destiny y Halo, por US$3.600 millones para reforzar su conjunto de estudios de creación de juegos.

La operación anunciada el lunes por Sony Interactive Entertainment es la tercera adquisición importante de videojuegos este mes, después que Microsoft Corp. comprara Activision Blizzard por US$69.000 millones hace dos semanas y que Take Two Interactive Corp. adquiriera al líder de juegos móviles Zynga Inc. el 10 de enero. La compra de Bungie dará a Sony uno de los juegos de disparos en primera persona más populares para competir con la enorme serie Call of Duty, que el principal rival de Sony posee ahora a través de Activision.

Microsoft se ha comprometido a lanzar al menos los tres próximos juegos de Call of Duty en la PlayStation de Sony, según informó Bloomberg News. Pero finalmente Microsoft podría decidir llevar la serie en exclusiva a su consola Xbox y a computadores con Windows. Sony, por su parte, dejó claro que Destiny 2 y otros títulos no irán únicamente a las plataformas PlayStation.

“Esta adquisición dará a SIE acceso al enfoque de clase mundial de Bungie para los servicios de juegos en vivo y la experiencia tecnológica, impulsando la visión de SIE para llegar a miles de millones de jugadores”, dijo Sony en el comunicado. Bungie seguirá operando de forma independiente, “manteniendo la capacidad de autopublicación y de llegar a los jugadores allí donde decidan jugar”.

Sony es un comprador habitual de estudios de videojuegos, aunque Bungie es, con mucho, su mayor adquisición de la última década. El gigante japonés del entretenimiento y la tecnología suele comprar estudios menos establecidos y los mejora con recursos de marketing y desarrollo, como hizo con Naughty Dog y Guerrilla Games. Sony también tiene participaciones minoritarias en algunas empresas de juegos más grandes, como Epic Games Inc., el fabricante de Fortnite. En los últimos años, Sony ha realizado algunas adquisiciones más pequeñas, en particular Insomniac Games, con sede en Burbank, California, en 2019, y la finlandesa Housemarque, con el objetivo de reforzar su biblioteca de juegos exclusivos de PlayStation.

Mientras que Microsoft se ha centrado en llenar su servicio de suscripción, Xbox Game Pass, de juegos grandes y pequeños, el proyecto de Sony es desarrollar grandes éxitos de taquilla y mantenerlos en exclusiva para PlayStation, una estrategia que ayudó a que la PlayStation 4 vendiera más de 116 millones de unidades, muy por delante de la Xbox.

Fundada en 1991, Bungie ayudó a poner la Xbox en el mapa. Microsoft pagó unos US$30 millones para adquirir el estudio cuando era principalmente un desarrollador de juegos para Mac que trabajaba en un proyecto de juegos para computador llamado Halo. El juego se convirtió en la base de las consolas Xbox de Microsoft y ha generado más de US$6.000 millones en ventas, sin incluir la entrega más reciente, que estuvo disponible la pasada temporada navideña.

En 2007, Bungie negoció su independencia y se separó de Microsoft para trabajar en su siguiente gran obra, Destiny, con Activision. Esa relación terminó en 2019 y Bungie comenzó a autopublicar y operar Destiny de forma independiente. Con sede en Bellevue, Washington, Bungie tiene más de 900 empleados.

Destiny funciona de forma diferente a muchas otras franquicias. En lugar de lanzar una cadencia regular de secuelas, Bungie decidió seguir operando y expandiendo el juego más reciente, Destiny 2. El juego base es gratuito, mientras que Bungie lanza regularmente expansiones y pases de temporada llenos de nuevos contenidos. La medida ha sido popular, atrayendo a más de 20 millones de jugadores desde 2019, según Bungie.

Tras el cierre del acuerdo, Bungie será una filial independiente de Sony Interactive Entertainment, dirigida por el actual director ejecutivo de Bungie, Pete Parson. El precio de la transacción incluye incentivos para los empleados y está sujeto al capital de trabajo habitual y otros ajustes, dijo Sony.

