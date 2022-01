CEO de AmEx dice que clientes van a todas partes menos a oficina

(Bloomberg) -- El director ejecutivo de American Express Co., Esteban Squeri, dijo que los viajes corporativos nunca volverán a ser los mismos después de que el covid-19 obligó a millones de empleados a trabajar desde casa.

Mientras que los consumidores estadounidenses protagonizaron una sólida recuperación en los últimos tres meses del año, y el gasto en viajes y entretenimiento superó los niveles anteriores al coronavirus, el gasto de clientes corporativos grandes y globales de AmEx sigue siendo solo un tercio de lo que era antes de la pandemia.

“La gente es escéptica sobre los viajes de negocios debido a toda la fuerza laboral remota”, dijo Squeri este martes en una conferencia telefónica con analistas. “Los viajes de negocios van a ser completamente diferentes. Y creo que, a medida que haya más personas en ubicaciones más remotas, es posible que estas deban reunirse tres, cuatro o tal vez cinco veces al año en las oficinas principales”.

A medida que la pandemia provocó el cierre de las oficinas en todo el país, las empresas cambiaron las reuniones de clientes y empleados a una versión en línea, lo que les representó una reducción de gastos en cosas como pasajes aéreos y conferencias. Si bien AmEx espera para fin de año una recuperación total en el gasto en viajes y entretenimiento para consumidores individuales y pequeñas empresas, un repunte similar en el gasto en viajes y entretenimiento corporativo llevará más tiempo, dijo la compañía con sede en Nueva York.

“Los consumidores están aprendiendo a vivir con eso, ya lo superamos”, dijo Squeri en una entrevista. “Están yendo a todas partes en este momento, excepto a la oficina”.

