México readecúa su estrategia para estar a la vanguardia del turismo poscovid

Alida Juliani Madrid, 19 ene (EFE) .- México ha readecuado su estrategia para situarse a la vanguardia de los cambios que se han dado en el sector turístico propiciados por la pandemia del coronavirus, un proceso dirigido a la diversificación del producto para hacer más llamativa la oferta al nuevo perfil de turista. El secretario de Turismo mexicano, Miguel Torruco, compartió las líneas de esa estrategia en una entrevista concedida en Madrid a Efe, con motivo de su participación en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra estos días en la capital española. La pandemia de la covid-19 ha cambiado las formas de hacer turismo, y "ya podemos hablar de un comportamiento en búsqueda de las corrientes turísticas, de un cambio general inclusive a la hora de llevar a cabo las políticas de cada estado", señaló Torruco. "Desde antes de la pandemia nosotros lo habíamos visto, no era posible que el 92,5% del total del turismo internacional se concentrara en solo seis plazas de vocación turística, entre ellas Cancún, Ciudad de México, Los Cabos, Puerto Vallarta o Monterrey", explicó. EL TREN MAYA, ESTRELLA DE LA OFERTA EN FITUR El plan de diversificación tiene su oferta estrella en el Tren Maya, "un ejemplo de diversificación del producto turístico" que va a beneficiar a cinco estados de la república mexicana -Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas - en el que el turista "va a poder ver 190 atractivos de alto impacto, en un tren moderno, no contaminador y eléctrico". El Tren Maya sigue, según Torruco, la política marcada por el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, de hacer del turismo un elemento de reconciliación social con la población local. "Habrá otras estaciones para que la población llegue a sus lugares de trabajo sin tanta pérdida de tiempo. La política turística va ahora más enfocada a la población local". El secretario de Turismo rechazó las denuncias de intrusión de este proyecto en la población indígena local y habló de "respeto a la población", y de "un consenso de que lo que se requiere es generar empleo y desarrollar más el país. Las controversias han sido más de índole partidista". GRANDES Y NUEVOS DESTINOS Pero además del Tren Maya, México postula también como gran destino la Bahía de Chetumal, una gran entrada del Mar Caribe en el sur de la península de Yucatán, entre México y Belice, "la gran piscina turquesa" del país sin acceso al Caribe hasta ahora. "Después de 125 años de iniciarse el Canal de Zaragoza con el presidente Porfirio Díaz y paralizado por la Revolución, este Gobierno ha iniciado el dragado y la conclusión para este año", indicó Torruco. El secretario mexicano de Turismo destacó también el nuevo aeropuerto internacional de Chetumal y un presupuesto para "tropicalizar" el malecón, dentro de ese proyecto. Subrayó además como importante nuevo destino las barrancas del cobre, en el norte del país, "que son cuatro veces más grandes que el Cañón del Colorado, en Chihuahua, donde no había aeropuerto en las montañas y ya se acaba de concluir". Matzanlán acogerá el acuario más grande de América Latina, y las Islas Marías, antiguamente usadas como prisión, serán ahora el "Alcatraz mexicano" con la construcción de un museo. "La potencialidad turística se mide en la captación de divisas y en el gasto per cápita, y ese es el objetivo de la nueva administración, hacer nuevos productos para poder tener mayor beneficio para la población local", dijo Torruco. PRIMEROS EN AMÉRICA LATINA Y SÉPTIMOS EN EL MUNDO A pesar de las excepcionales circunstancias provocadas por el coronavirus, México sigue siendo la potencia turística de América Latina y el séptimo país en el mundo en número de turistas. "Antes de la pandemia estábamos ubicados en la séptima posición mundial y ahora por no haber restringido los vuelos internacionales hacia México, por haber lanzado los protocolos en tiempo y forma y haber avanzado en la vacuna, de manera coyuntural, nos movimos a la tercera posición solo por debajo de Francia e Italia", señaló Torruco. El secretario de Turismo explicó que el país todavía no llega a los estándares de 2019, cuando México cerró con 45,2 millones de turistas internacionales y una derrama del orden de los 24.600 millones de dólares. "Este año cerramos con 31 millones de turistas y 18.000 millones de dólares, sin embargo estaremos el próximo año ya prácticamente en los niveles de 2019", concluyó.