Grand Ole Opry recibe críticas por show de Morgan Wallen

NASHVILLE, Tennessee, EE.UU. (AP) — El Grand Ole Opry, el recinto más emblemático de la música country, enfrenta fuertes críticas tras una actuación sorpresa de Morgan Wallen. Muchos tienen la impresión de que la institución le dio al cantante su bendición y un camino hacia la reconciliación luego que fue captado en cámara usando un insulto racial.

Si bien el regreso del astro country a la luz pública parecía inevitable, un tuit del Opry sobre Wallen sorprendiendo a los fans en su programa televisado de los sábados generó fuertes críticas a la institución mayoritariamente blanca y su historial como guardiana.

Artistas que incluyen a Yola, Allison Russell, Rissi Palmer, Noelle Scaggs de Fitz and the Tantrums, Joy Oladokun, Chely Wright y los ganadores del Grammy Brandi Carlile y Jason Isbell, sopesaron cómo la decisión del Opry podría tener consecuencias preocupantes para los artistas de color en la música country.

“La inconsciente gira de redención de Morgan Wallen es el clavo en el ataúd en mi comprensión de que estos sistemas y esta ciudad no son realmente para nosotros”, escribió Oladokun el domingo.

Wallen fue captado en cámara el año pasado usando un insulto racial y, aunque algunas organizaciones lo vetaron temporalmente, ha vuelto a la radio y sigue siendo el artista más popular de 2021 en todos los géneros en Estados Unidos. Reanudó las giras por estadios el año pasado y ha lanzado música nueva, incluyendo colaboraciones con el rapero Lil Durk, que es negro, y el artista country ERNEST. Wallen hizo una aparición sin previo aviso en el Opry, que ha estado transmitiendo shows durante casi 100 años, para cantar con ERNEST.

Esta vez la crítica se centró más en la señal silenciosa del Opry que en el propio Wallen.

“Es la idea de un joven artista negro que ingresa a ese lugar y se pregunta si ALGUIEN está de su lado”, escribió Isbell. “Lo que muchos de nosotros consideramos un gran honor puede ser aterrador para algunos”.

Para muchos artistas negros, las promesas de cambio y equidad racial dentro de las instituciones de la música country siguen sonando vacías.

En 2021, la escritora Holly G inició un blog llamado Black Opry para crear un hogar para artistas y fans negros. En menos de un año, ha crecido y se ha convertido en una comunidad hecha y derecha con actuaciones en recintos de todo el país. El entusiasmo ha crecido tanto que los propios recintos se le han acercado para contrataciones de espectáculos.

Holly G se reunió con el director de talentos de Opry con una propuesta para presentar un programa el próximo mes para el Mes de la Historia Negra junto con Black Opry. Dijo que el representante de Opry enfatizó que estaban seleccionando cuidadosamente quiénes aparecían en su escenario.

Tras la actuación de Wallen, Holly G escribió una carta pidiendo una explicación de cómo el Opry sintió que Wallen cumplía con sus estándares.

“Ellos se han dado cuenta de que pueden invitar a algunos artistas negros al escenario y hacerles debutar y que eso tranquilizará o calmará a la gente un poco”, dijo a The Associated Press el lunes. “Pero si miras la organización estructural de la institución, nada ha cambiado. Tienen dos miembros negros a lo largo de toda su historia”.

Un publicista del Opry no respondió a una solicitud de declaraciones de The Associated Press, y Holly G dijo que tampoco había recibido una respuesta a su carta hasta el martes por la mañana.

Un publicista de Wallen no respondió a una solicitud de comentarios de la AP.

