Ciencia.-Identifican una pista potencial para la reionización del universo

11-01-2022 Universo distante POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NASA/HUBBLE



MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



Astrónomos de la Universidad de Iowa han identificado una fuente de radiación ultravioleta en un grupo determinado de galaxias que puede contener pistas sobre cómo se reionizó el universo.



Unos 400.000 años después de la creación del universo comenzó un período llamado "La época de la reionización". Durante este tiempo, el universo, una vez más caliente, comenzó a enfriarse y la materia se agrupó, formando las primeras estrellas y galaxias. A medida que surgían estas estrellas y galaxias, su energía calentaba el entorno circundante, reionizando parte del hidrógeno restante en el universo.



La reionización del universo es bien conocida, pero determinar cómo sucedió ha sido complicado. Para obtener más información, los astrónomos han mirado más allá de nuestra galaxia, la Vía Láctea, en busca de pistas.



En el nuevo estudio, los astrónomos de Iowa identificaron un agujero negro, un millón de veces más brillante que nuestro sol, que puede haber sido similar a las fuentes que impulsaron la reionización del universo. Ese agujero negro, informan los astrónomos a partir de las observaciones realizadas en febrero de 2021 con el observatorio de rayos X Chandra es lo suficientemente poderoso como para perforar canales en su galaxia respectiva, lo que permite que los fotones ultravioleta escapen y sean observados.



"La implicación es que los flujos de salida de los agujeros negros pueden ser importantes para permitir el escape de la radiación ultravioleta de las galaxias que reionizaron el medio intergaláctico", dice en un comunicado Phil Kaaret, profesor y presidente del Departamento de Física y Astronomía y autor correspondiente del estudio.



"Todavía no podemos ver las fuentes que realmente impulsaron la reionización del universo porque están demasiado lejos", dice Kaaret. "Observamos una galaxia cercana con propiedades similares a las galaxias que se formaron en el universo primitivo. Una de las principales razones por las que se construyó el Telescopio Espacial James Webb fue para tratar de ver las galaxias que albergan las fuentes que realmente impulsaron la reionización del universo".



El etsudio ha sido publicado en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.