Shapovalov intimida a Carreño y deja a Canadá cerca del título

Melbourne (Australia), 9 ene (EFE).- El canadiense Denis Shapovalov (14) intimidó al asturiano Pablo Carreño con una agresiva pero acertada propuesta que le sirvió para llevarse el primer punto de individuales por 6-4 y 6-3, y deja a una victoria del título a una Canadá que se estrenó en una final de Copa ATP.

“Es un honor esta aquí representando a Canadá después de mi positivo. Tenía un cara a cara duro contra Carreño pero me he sentido mucho más cómodo después del primer juego”, dijo Shapovalov que se perdió su primer partido de la fase de grupo como consecuencia de su positivo por Covid-19 en su llegada a Sídney.

Carreño, que llegó a la cita sin tanto ritmo después de enfrentarse en semifinales al 860º clasificado mundial, no pudo amansar a un desatado Shapovalov que selló la que fue su mejor actuación con 26 golpes ganadores y siete servicios directos.

El castellonense Roberto Bautista (19) tendrá la oportunidad de mantener con opciones al equipo español en su partido frente al primer cabeza de serie canadiense Felix Auger-Aliassime. EFE

