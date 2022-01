La Fiscalía mexicana investiga el patrimonio del exzar anticorrupción

Fotografía de archivo que muestra al extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto (d). EFE/ José Méndez

Ciudad de México, 7 ene (EFE).- La Fiscalía General de la República (FGR) de México abrió una investigación “con carácter de urgente” contra el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Santiago Nieto y su esposa, la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey.

El escrito de la FGR, publicado en la prensa mexicana, fue enviado el 20 de diciembre a la Secretaría de la Función Pública -encargada de investigar a los funcionarios- para que entregue al fiscal toda la información patrimonial de la pareja.

El enfrentamiento entre Nieto y el fiscal Alejandro Gertz ha sido aireado en la prensa local desde hace años.

A inicios de diciembre, Nieto -quien renunció en noviembre tras celebrar su boda con Carla Humphrey en Guatemala que fue tachada de ostentosa- fue señalado en el diario Reforma por un presunto enriquecimiento inexplicable cuando fue funcionario.

Según la investigación periodística, durante los 25 meses que Nieto Castillo estuvo al frente de la UIF acumuló al menos cuatro propiedades y un automóvil, todo ello valorado en 40 millones de pesos (unos 1,89 millones de dólares).

"No hay nada que esconder. Aumentaron mis deudas, no mi patrimonio. La información del crédito mancomunado que obtuve es pública y mi esposa y yo lo estaremos pagando por 20 años. Todo está declarado ante el SAT (Servicio de Administración Tributaria) y ante la SFP (Secretaría de la Función Pública)", señaló Nieto en Twitter.

El mismo día que apareció en el periódico Reforma la investigación contra Nieto, también se destacó otra indagación en la prensa en contra del fiscal.

El periódico El Universal reveló que Gertz Manero está siendo investigado por la UIF. la cual logró documentar que el funcionario tiene un amplio historial en transacciones millonarias y ha llegado a gastar millones de pesos en autos de lujo.

Al ser preguntado al respecto durante su conferencia de prensa matutina de este viernes, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, respaldó tanto al fiscal Gertz como a Santiago Nieto.

“Así como yo le tengo confianza al fiscal Gertz Manero le tengo confianza a Santiago Nieto y son seguramente procesos que tienen que desahogarse, si hay una denuncia se tienen que hacer las diligencias pero eso no significa que el señalado sea culpable”, apuntó el mandatario.