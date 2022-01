Disney traslada estreno de película Pixar a plataforma streaming

(Bloomberg) -- Walt Disney Co. trasladó otro estreno de una película animada de Pixar a su servicio de streaming en medio de un aumento de casos de coronavirus.

“Turning Red” ahora se estrenará de forma exclusiva el 11 de marzo en Disney+, anunció este viernes la compañía. Originalmente estaba programada para debutar en los cines ese día. En los mercados internacionales donde Disney+ no está disponible, la película se estrenará en cines, con fechas aún por anunciar.

Los crecientes casos de ómicron amenazan con frenar lo que Hollywood esperaba sería un año de recuperación. Incluso al tiempo que la industria celebra el gran triunfo de “Spider-Man: No Way Home”, el éxito de taquilla que ha acumulado más de US$1.300 millones en la venta de entradas en menos de un mes; otras películas han tenido problemas para atraer a los espectadores a las salas de cine, incluidas las películas dirigidas a niños.

“Dada la demora en la recuperación de la taquilla, en particular para las películas familiares, la flexibilidad sigue siendo el núcleo de nuestras decisiones de distribución”, dijo Kareem Daniel, presidente de Disney Media & Entertainment Distribution, en un comunicado.

Si bien la medida es otro golpe para los cines que intentan recuperarse de los confinamientos y aplazamientos de películas, hay un beneficio para Disney, que está tratando de aumentar los suscriptores a su servicio de streaming, una gran parte de su futuro crecimiento. Anteriormente, la compañía lanzó las películas de Pixar “Soul” y “Luca” en Disney+ exclusivamente.

“Turning Red” trata sobre un adolescente asiático que se convierte en un panda rojo gigante.

Nota Original:

Disney Shifts Pixar Film to Streaming in Latest Blow to Theaters

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.