Los Reyes Magos de la Policía llegan al principal hospital infantil de Perú

Agentes de la Policía Nacional vestidos de Reyes Magos entregan regalos a niños del Instituto Nacional de la Salud del Niño, como es tradición cada año, hoy, en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar

Lima, 5 ene (EFE).- Los Reyes Magos llegaron de forma adelantada la mañana de este miércoles día 5 al Instituto Nacional de la Salud del Niño, el principal hospital infantil de Perú. Tres agentes de la Policía Nacional vestidos como las majestades de Oriente cumplieron la tradición de acudir a caballo cada año para repartir regalos.

"Este año es especialmente importante esta visita porque es un periodo muy difícil para las familias", dijo Susana Galindo, veterana enfermera en la unidad de quemados que bajó emocionada por primera vez a la celebración tras 20 años trabajando en el Hospital.

Los niños ingresados acompañados de familiares y enfermeras llenan el patio del Instituto esperando con ilusión la llegada de los Reyes representados por la Policía Nacional.

La pandemia lo impidió en 2021, pero este año los reyes volvieron con las medidas de seguridad.

"La bajada de Reyes es algo muy importante para la Policía Nacional porque devuelve la fe y el amor a todas las personas y más con todos los problemas que estamos viviendo con el covid" declaró el Rey Baltasar, encarnado por el Técnico de Segunda de la Policía Nacional de Perú, Ebanán Valeriano Ronaldo.

La policía tiene una gran tradición en Perú protagonizando la bajada de Reyes y el día 6 va al Congreso, al centro de la ciudad y a otros barrios.

Una de las pacientes que recibió su regalo fue Almendra, una niña de 10 años vestida de princesa para la ocasión que lleva ingresada en el hospital desde que tiene 6 meses. "Es la consentida por todos", reconoció una enfermera no ha pedido nada a los Reyes, "no les ha pedido nada, solo les quiere ver".

Paola y su hija de 3 años llegaron esta mañana a su habitual cita médica desde Piura, ciudad a casi 1.000 kilómetros de la capital para que la niña realizase pruebas genéticas.

"No sabíamos que hoy venían los Reyes al hospital, ha sido una gran sorpresa", reconoció.

En la primera fila se sentó Max de 7 años, que lleva ingresado dos semanas y tiene una lista de cien regalos para los reyes, entre los cuales está un tractor, un coche de juguete y "ver a Santa Claus".

El director del centro, Freddy Osorio, declaró a Efe que la alegría y esperanza de este día es el mismo que siempre pese a las restricciones y que además "es fundamental mandar un mensaje de salud al resto de la comunidad y en esto los familiares de los pacientes son portavoces".

El Instituto Nacional de Salud del Niño se encuentra en el distrito de Breña de la ciudad de Lima. Se trata del centro infantil más antiguo de la ciudad con 92 años de historia al que familias de todo el país para recibir tratamientos de alta complejidad y especialidades que no se ofrecen en ningún otro nosocomio peruano.