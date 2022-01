Bolsonaro publica video en TikTok con ataques a Lula en preámbulo de campaña

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en una fotografía de archivo. EFE/ Joédson Alves

Río de Janeiro, 5 ene (EFE).- El mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, publicó este miércoles en TikTok un video con ataques al líder socialista Luiz Inácio Lula da Silva, su posible rival en las elecciones presidenciales de octubre, en una primera demostración del papel que esta popular red social podrá tener en su campaña.

El líder ultraderechista, que venció las elecciones de 2018 con una campaña en la que se comunicó con los electores principalmente por las redes sociales, hasta ahora no había sido muy activo en TikTok, una plataforma para compartir videos que ha ganado gran popularidad en los últimos años, principalmente entre los jóvenes.

En su primer video con tono electoral en esta red, Bolsonaro reprodujo trechos de una antigua entrevista en los que ataca a Lula, al que todos los sondeos señalan como favorito para vencer en las presidenciales de octubre.

El gobernante afirma en el video que la preocupación de la izquierda con los militares brasileños, entre los que se incluyó por ser capitán de la reserva del Ejército, es que son el "último obstáculo al socialismo".

Agregó que su intención no es ser reelegido, sino impedir el regreso de la izquierda al poder en Brasil "porque ello será el fin para todos".

"Acabé de escuchar a Lula decir que si regresa al poder va a ejercer un control sobre las redes sociales", asegura el mandatario.

Bolsonaro igualmente cita a los cerca de 500 venezolanos que llegan cada día a Brasil "huyendo del hambre y la miseria en Venezuela" y afirma que el presidente del país vecino, Nicolás Maduro, cuenta con el apoyo de Lula en Brasil.

"Yo veo esos problemas y lo que me preocupa es que podemos convertirnos en otra Venezuela", concluye el mandatario en un video que incluye imágenes de refugiados venezolanos atendidos en Brasil.

Bolsonaro y Lula no esconden su intención de disputar las elecciones, pero niegan que estén en campaña para no ser acusados de violación a la legislación electoral, que solo permite actos proselitistas a pocos meses de los comicios.

El uso de TikTok por parte de Bolsonaro se produce luego de que un estudio demostrara que Lula comienza a amenazar la hegemonía que tenía el líder ultraderechista en las redes sociales.

Según un análisis que la Fundación Getulio Vargas hizo de contenidos en las redes sociales en diciembre, el líder izquierdista ya aparece empatado en términos de compromiso con el jefe de Estado, que desde las elecciones de 2018 es el político brasileño que más moviliza internautas.

Según la última encuesta de la reputada firma Datafolha, que entrevistó a 3.666 electores en diciembre, Lula lidera los sondeos de intención de voto para las presidenciales de octubre, con el 48 %, por lo que dobla a Bolsonaro (22 %). EFE

