La defensa del príncipe Andrés pide en EE.UU. que se archive la demanda por abusos

Nueva York, 4 ene (EFE).- La defensa del príncipe Andrés de Inglaterra reclamó este martes a la Justicia estadounidense que desestime la demanda civil presentada por Virginia Giuffre por supuestos abusos sexuales escudándose en un acuerdo económico que la mujer alcanzó en 2009 con el fallecido magnate Jeffrey Epstein, quien pagó medio millón de dólares para evitar ir a juicio.

En una vista oral, el abogado Andrew Brettler defendió que ese documento, hecho público el lunes tras permanecer más de una década en secreto, blinda al príncipe Andrés al vetar acciones legales por parte de Giuffre contra Epstein y otros "potenciales acusados" en la presunta trama de tráfico sexual de menores por la que el multimillonario fue investigado.

Tras escuchar a las dos partes, el juez del caso, Lewis Kaplan, dijo que tomará "pronto" una decisión sobre si el proceso debe continuar o no, sin dar más detalles sobre una posible fecha.

Kaplan cuestionó durante la vista muchos de los argumentos presentados por la defensa del príncipe Andrés, señalando entre otras cosas que el acuerdo entre Giuffre y Epstein contiene una cláusula que dice que no debe ser utilizado por ninguna otra persona o en otro caso.

En ese sentido, planteó que las únicas personas que podrían ejecutar el pacto eran Epstein y Giuffre, un hecho que se hace aún más manifiesto dado el carácter secreto del acuerdo y el hecho de que no se entregó ninguna copia de él a terceras partes que podían verse afectadas.

Ese fue uno de los argumentos de la acusación, que considera que el documento revelado ayer no protege al príncipe Andrés, por lo que el proceso debe seguir adelante.

El abogado de Giuffre, David Boies, insistió además en que el príncipe Andrés no puede considerarse uno de los "potenciales acusados" a los que hacía referencia el acuerdo, dado que las acusaciones en su contra son distintas a las cubiertas por el pacto y en una jurisdicción diferente.

Mientras, la defensa insistió repetidamente en que ese lenguaje debe blindar al duque de York y volvió a plantear toda una serie de argumentos de forma por los que sostiene que la demanda debe ser desestimada.

Además, reclamó que la demandante debe ofrecer más claridad sobre los hechos que denuncia. "No sabemos los detalles de estas alegaciones y es hora de que los sepamos antes de que el príncipe Andrés sea forzado a responder estas acusaciones muy graves", señaló Brettler.

Esa idea, sin embargo, fue rechazada frontalmente por el juez, que dejó claro que en esta fase del proceso la supuesta víctima no tiene por qué ofrecer más detalles.

Giuffre, de 38 años, sostiene que fue víctima de tráfico sexual por el financiero Jeffrey Epstein y su mano derecha, Ghislaine Maxwell, y que a raíz de ello sufrió abusos cuando tenía 17 años por parte del príncipe Andrés en Londres, Nueva York y en una isla privada de Epstein en el Caribe.

La mujer interpuso una demanda por la vía civil contra el príncipe británico en agosto pasado en Nueva York, acogiéndose a la Ley de Víctimas Infantiles, y busca una compensación económica.