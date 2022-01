Perú impone 260 multas por incumplir el toque de queda durante el Año Nuevo

Una persona vende piñatas para ser quemadas en las fiestas de fin de año en un mercado del centro de Lima (Perú), este 31 de diciembre de 2021. EFE/ Paolo Aguilar

Lima, 2 ene (EFE).- La Policía de Perú impuso 260 multas por incumplir el toque de queda de Año Nuevo, que empezaba a las 23.00 horas del 31 de diciembre y terminaba a las 04.00 horas del 1 de enero, y también intervino fiestas en el balneario de Máncora, a pesar de la prohibición para impedir la propagación del covid-19.

El jefe de la región policial Lima, general Jorge Angulo, informó que la población acató la orden de inmovilización social "casi en un 90 %".

"Se han colocado muy pocas infracciones a aquellas personas que no han justificado su presencia en la vía pública entre las 11 de la noche y las 4 de la mañana. Se han impuesto 260 papeletas", declaró Angulo a la agencia estatal Andina.

Sin embargo, destacó que en comparación con el año pasado y con el 2019, "en que hubo manifestaciones muchas veces violentas de los ciudadanos, esta vez no ha pasado".

Consideró que la población ha acatado las restricciones de movilidad, tras la advertencia del ministerio de salud sobre el incremento de contagios en las últimas semanas por el ingreso de la variante ómicron al territorio peruano.

Perú tiene más de dos millones de contagios de la covid-19 y en las últimas horas se han incrementado a 309 los casos de ómicron, que están esparcidos en nueve regiones del país.

Por otro lado, uno de los balnearios más concurridos de Perú, Máncora, en la norteña región de Piura, recibió a miles de visitantes en Año Nuevo, a pesar de la prohibición para entrar a las playas los días 31 de diciembre y 1 de enero para evitar las aglomeraciones de personas en la costa.

Tres locales de fiestas fueron multados por organizar reuniones sociales y más de 200 personas fueron intervenidas por la Policía por participar en ellas, contra la normativa del Ejecutivo que tiene prohibidas las fiestas en establecimientos públicos.

El comisario de Máncora, Miguel Concha, declaró a RPP Noticias que unas 50 personas recibieron multas de 350 soles (88 dólares) por no usar las mascarillas, que deben utilizar todas las personas en la vía pública.

De igual forma, los locales fueron sancionados y los asistentes obligados a retornar a sus viviendas u hoteles en ese conocido balneario.

Los veraneantes podían acudir a las playas a partir de este domingo 2 de enero, aunque varios distritos extendieron la prohibición hasta esta fecha y algunas autoridades locales evalúan restringir el acceso a las playas durante todos los fines de semana del verano, que va hasta marzo próximo.