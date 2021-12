India restringe financiamiento extranjero para caridad de Madre Teresa

India restringe financiamiento foráneo para caridad de Madre Teresa =(Fotos archivo+Video archivo)= Calcuta, 28 Dic 2021 (AFP) - India cortó el financiamiento exterior de una organización de caridad fundada por la Madre Teresa, una medida criticada como evidencia del acoso a los cristianos bajo el actual gobierno nacionalista hindú.Las Misioneras de la Caridad fue fundada en 1950 por la Madre Teresa, una monja católica que consagró su vida a ayudar a los pobres en la ciudad india de Calcuta, obtuvo el Premio Nobel de la Paz y fue canonizada.La organización tiene albergues para desamparados en toda India y, según el diario Hindu, recibió unos 750 millones de dólares del exterior en el año fiscal 2020-21.Pero el ministerio indio del Interior dijo que el 25 de diciembre fue "negada" la renovación de la licencia de la organización para recibir financiamiento del exterior.El ministerio lo dio a conocer el lunes en un comunicado, en el cual explicó que "no reúne las condiciones de elegibilidad" bajo la ley de regulación de las contribuciones extranjeras, luego de "notar aportes adversos", sin dar más detalles.Dominic Gomes, vicario general de la Archidiócesis de Calcuta, calificó el anuncio como un "cruel regalo de navidad para los más pobres de los pobres".La organización dijo en un comunicado que instruyó a sus centros no usar cuentas bancarias en moneda extranjera "hasta que el tema se resuelva".Dos semanas atrás, la policía del estado de Gujarat, base del primer ministro Narendra Modi, comenzó a investigar a la entidad por la supuesta "conversión forzosa" de hindúes al cristianismo.Activistas han dicho que las minorías religiosas de India enfrentan niveles crecientes de discriminación y violencia desde que el nacionalista hindú Partido Bharatiya Janata, de Modi, tomó el poder en 2014.En 2020, la Comisión Internacional de Libertad Religiosa de Estados Unidos señaló a India como un "país de particular preocupación" por primera vez desde 2004.El gobierno de Modi niega tener una agenda de hegemonía hindú e insiste en que las personas de todas las religiones tienen los mismos derechos.stu/qan/mas/dbh -------------------------------------------------------------