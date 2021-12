‘Spider-Man’ supera US$1.000M y liderar taquilla en 2021

(Bloomberg) -- Los fanáticos de Spider-Man siguieron llenando los cines para ver la última entrega de la franquicia de superhéroes, dejando de lado las preocupaciones por el aumento de los casos de covid-19 y llevando la película más allá de la marca de los US$1.000 millones para convertirse en la película más taquillera de 2021 a nivel mundial.

“Spider-Man: No Way Home” recaudó un estimado de US$81.5 millones en ventas de entradas en los cines nacionales en su segundo fin de semana, informó el domingo el estudio detrás de la película, Sony Group. La película, producida junto con Marvel Studios de Walt Disney Co., tuvo el segundo mayor estreno en la historia de Hollywood la semana pasada, solo superada por “Avengers: Endgame” en 2019.

Tal como ha ocurrido con muchos negocios, la pandemia intensificó las tendencias que ya se observaban en la industria del cine. Unas pocas películas de grandes eventos acaparan ahora la mayor parte de las ventas de entradas, mientras que otras películas luchan por encontrar una audiencia. “No Way Home” se mantuvo en el primer puesto a pesar de que varios estrenos compitieron por el público navideño, entre ellos “Sing 2”, dirigida a los niños, que, según Comscore Inc., recaudó US$23,8 millones en Estados Unidos durante los tres días del fin de semana.

“No Way Home” cuenta con un elenco de estrellas, que incluyen a Tom Holland como el superhéroe titular y Zendaya como su novia, MJ. Además, Benedict Cumberbatch interpreta al neurocirujano Doctor Strange, un personaje relacionado con el universo Marvel. También aparecen otros actores de la serie “Spider-Man”. El revuelo en las redes sociales sacó a los fans de sus casas para acudir a a las salas de cine, el único lugar en el que estaba disponible “No Way Home”.

“Sing 2”, una secuela de la película de animación sobre animales que montan un espectáculo de Universal Pictures, de Comcast Corp., fue recomendada por cerca del 68% de los críticos. La película incluye las voces de Matthew McConaughey, Reese Witherspoon y Scarlett Johansson. Su recaudación en cinco días en Norteamérica fue de US$41 millones, según Universal, incluyendo unos US$1,6 millones de algunas proyecciones limitadas el fin de semana de Acción de Gracias.

“The Matrix Resurrections”, de Warner Bros., quedó en tercer lugar, con US$12 millones. Su reparto incluye a Keanu Reeves como el programador informático que desafía la gravedad, Neo, y a Carrie-Anne Moss, como su peligrosa compañera e interés amoroso. La película, un intento de revivir la franquicia después de un paréntesis de 18 años, se estrenó en los cines y en el servicio de streaming HBO Max, lo que podría diluir su taquilla. Alrededor del 68% de los críticos la recomendaron, según Rotten Tomatoes.

“The King’s Man”, una precuela de la serie de acción y espías “Kingsman” de Disney 20th Century Studios protagonizada por Ralph Fiennes, recaudó US$6,35 millones, según Comscore.

