Las escuelas de Perú volverán a abrir en marzo de 2022 tras dos años cerradas

Fotografía de archivo de un grupo de escolares de la provincia de Huanta, en la región andina de Ayacucho (Perú). EFE/Ernesto Arias

Lima, 26 dic (EFE).- Las escuelas de Perú volverán a impartir clases presenciales a partir de marzo de 2022, cuando comienza el nuevo año escolar, tras haber permanecido la gran mayoría de ellas dos años enteros cerradas por la pandemia de la covid-19, anunció este domingo el Ministerio de Educación.

Perú es uno de los países más atrasados de Latinoamérica en la reactivación de la educación presencial, con las escuelas como los únicos espacios que aún no se han reabierto frente a otros recintos como los cines, los teatros y estadios de fútbol, que funcionan con aforos limitados.

De acuerdo al protocolo sanitario aprobado, las escuelas ubicadas en ciudades comenzarán bajo la modalidad semipresencial, con un máximo de cuatro horas de clases presenciales al día para ir incrementándolas progresivamente en función de la evaluación de las condiciones sanitarias.

En las escuelas en zonas rurales, el retorno a las clases será con todas las horas lectivas presenciales que estén contempladas dentro del horario de cada centro educativo.

Sin embargo, la norma exige que permanezcan cerrados los quioscos, caafeterías y comedores escolares mientras dure la emergencia sanitaria, por lo que no especifica cómo funcionarán en ese contexto programas sociales como Qali Warma, que da desayuno en las escuelas a más de 4 millones de estudiantes de zonas rurales.

En las zonas rurales, donde los estudiantes deben caminar a veces varias horas hasta llegar al centro educativo, "cada estudiante consumirá en un espacio abierto los alimentos que trae desde su hogar mientras mantiene una distancia de dos metros con los demás", según el anuncio oficial.

El uso de comedores solo se permitirá en aquellas escuelas que tengan el servicio educativo de residencia siempre que se respete el aforo establecido y otras medidas de seguridad como la distancia mínima entre personas.

Asimismo, los profesores que vuelvan a dar clases presenciales están obligados a contar con la vacunación completa contra la covid-19, lo que implica acreditar al menos dos dosis, y tanto profesores como alumnos deberán portar mascarillas adecuadamente colocadas.

La vacunación de los estudiantes no será de momento obligatoria, ya que está previsto que en enero comience a inmunizarse a los menores de entre 5 y 11 años, después de que esta semana se alcanzase el 75 % de vacunados con al menos dos dosis entre los mayores de 12 años.

Durante las clases, la distancia mínima entre estudiantes deberá ser de un metro sin exceder el aforo máximo establecido, y las puertas y ventanas deberán estar abiertas para asegurar la ventilación natural adecuada, a excepción de las escuelas ubicadas en zonas con climas fríos.

En el caso de que en un aula se detecte un caso sospechoso o confirmado de covid-19, el grupo ingresará en cuarentena por un periodo de 14 días, para luego retornar a sus actividades, sin que toda la escuela tenga que cumplir cuarentena.