La inflación se desacelera en México pero sigue en niveles históricos

Una mujer vende verduras en un mercado de Ciudad de México, foto de archivo. EFE/Madla Hartz

Ciudad de México, 23 dic (EFE).- La inflación mexicana sorprendió a analistas este jueves al situarse en un 7,45 % interanual en la primera quincena de diciembre, lo que implica una desaceleración aunque se mantiene en su nivel más alto de las últimas dos décadas.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó 0,10 % frente a la quincena inmediata anterior, "el menor incremento quincenal para dicho periodo en la historia del índice", informó Julio A. Santaella, presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En noviembre pasado, México registró una tasa de inflación general del 7,37 %, el mayor incremento de precios desde 2001.

La inflación registrada esta primera quincena de diciembre es mayor a ese dato, pero menor al 7,7 % anual que se reportó solo dentro del periodo de la segunda quincena de noviembre.

El índice de precios de la canasta de consumo mínimo, formada por 176 productos y servicios, presentó una reducción quincenal del -0,05 % aunque un crecimiento anual de 8,26 %.

¿UN RESPIRO?

La inflación del periodo estuvo por debajo del consenso de 7,7 % que esperaban los analistas privados, afirmó Alejandro Saldaña, economista en jefe del Grupo Financiero Ve por Más (Bx+) en un análisis enviado a Efe.

El dato podría implicar que "la inflación se moderará en 2022 y podría cerrar dentro del rango de tolerancia del Banco de México (Banxico)" del 3 %, observó Saldaña.

"Menores presiones en el componente no subyacente (frutas y verduras, energéticos) incidieron en que la inflación anual se moderara por primera vez en cuatro lecturas", destacó el analista.

El incremento quincenal de 0,10 % "sorprendió a la baja por primera vez en mucho tiempo ante la expectativa de 0,34 %", resaltó Jonathan Heath, subgobernador de Banxico, en sus redes sociales.

El subgobernador citó datos del Inegi sobre que el componente no subyacente decreció -1,29 % en la última quincena, pero el subyacente aumentó en 0,59 %, el mayor incremento para este periodo desde 1998.

"Disminuye el componente más volátil de la inflación, mientras que el componente subyacente sigue al alza. Aunque la inflación general logra desacelerarse en el margen, no es buena noticia, ya que persiste el meollo del problema", apuntó Heath.

INFLACIÓN HISTÓRICA

Analistas expresaron su preocupación por el aumento anual del 5,87 % del índice de precios subyacente, considerado un mejor parámetro para medir la carestía general porque elimina artículos de alta volatilidad en sus precios.

Este índice subió por séptimo mes consecutivo y se ubicó en su mayor nivel desde la segunda quincena de octubre del 2001, advirtió Gabriela Siller, directora de análisis económica del Banco Base.

"El dato no fue tan positivo para el componente subyacente, que determina la trayectoria de la inflación en el largo plazo", comentó Siller.

El Banco de México, que ha aumentado las tasas de interés cinco veces consecutivas, ha previsto que la inflación general promedie un 7,1 % en el último trimestre de 2021, lo que implicaría una tasa de 7,7 % para todo 2021.

Dentro del componente subyacente, el precio de las mercancías subió un 7,26 % anual en la primera quincena de diciembre, con un incremento de 7,89 % en las de alimentos, bebidas y tabaco.

Mientras que en el no subyacente, los productos agropecuarios se han encarecido un 16,30 % interanual, con una subida de 23,04 % en frutas y verduras.

En tanto, los precios de los energéticos se han incrementado un 12,47 %.

Aunque Banxico eliminó la palabra "transitoria" para referirse a la inflación en su última decisión de política monetaria de la semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido en esperar que sea temporal y en señalar que es un fenómeno "importado" de Estados Unidos.

En particular, el mandatario ha argumentado que su Gobierno podría controlar el precio de los combustibles y la electricidad.

"El precio de los combustibles no va a aumentar en términos reales, no va a aumentar. Y sí salimos porque no hay corrupción, porque hay planeación, porque hay eficiencia, nada más por no permitir la corrupción ahorramos mucho", aseguró este miércoles.