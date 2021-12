Emiliano Súarez no tiene ni idea de una supuesta biografía de Ainhoa Arteta

23-12-2021 EMILIANO SUÁREZ EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 23 (CHANCE)



La muerte de Carlos Marín, del grupo 'Il Divo', ha dejado en shock a todo el mundo de la música. También a su exmujer, Geraldine Larrosa, que sigue llorando su pérdida. Los dos mantenían una muy buena relación de amistad tras su separación, además de la admiración que había entre ambos. Una noticia que se llegaba el pasado domingo y que dejaba huérfanos al grupo musical.



Hemos hablado con Emiliano Suárez y nos ha contado lo destrozada que está Geraldine Larrosa tras la pérdida de Carlos Marín: "No sé si tendrían sus apaños, pero eran como uña y carne. Está fatal, está muy afectada, son cosas que pasan". Opina que la expareja mantenía una relación extraña pero de amistad: "al final tiene una relación un poco extraña, pero de gran amistad, sobre todo".



El empresarios nos asegura que prefería ver a Carlos Marín cuando actuaba en solitario en los teatros de Madrid: "yo he ido a gran vía a verle muchas veces a él solo. En sus bolos es también donde, a veces, participaba su mujer, bueno, su pareja. Les traté, era muy curioso, un personaje muy curioso".



Además, nos asegura que tienen una relación de amistad muy cercana con Geraldine: "son muy amigas, además. Las dos son muy tienen algo en común, no sé cómo. Por eso se entienden tan bien". Y además, nos confiesa estar muy entristecido por la pérdida de su amigo Carlos Marín: "yo si me consideraba su amigo. Incluso empezamos a estudiar juntos con el mismo profesor de canto".



Eso sí, Emiliano recuerda las confesiones que le hacía al cantante, de hecho, bromeaba con él y le decía que no era partidario de Il Divo: "Il Divo como producto no era una de mis grandes pasiones, eso se lo decía a él de cachondeo". Siempre le recordará como un gran artista y buena persona: "él era un gran artista, un muy buen cantante y, sobre todo, era un tío muy simpático y carismático" y le describe al cantante como un hombre antiguo y clásico: "tenía un perfume antiguo, él tenía esa cosa cursi, era muy presumido con ese tupé, siempre impecable, con el pecho de pato y la ropa ceñida. Tenía esa gracia".



Emiliano también nos ha confesado que no está al tanto de la noticia sobre una posible biografía de Ainhoa Arteta: "no estoy al tanto de esto". Entre risas, asegura que en caso de publicarse, sería una biografía extensa: "de verdad, ni idea. Lo de la biografía tendría que contar madre mía". Defiende que la cantante está pasando un momento difícil y que su visita a María José Montiel no ha sido para nada una fiesta: "habrán pasado un buen rato pero de ahí a que estén de cachondeo en Berlín". Y no duda en animar a la cantante diciendo que la recuperación a su operación por el cólico nefrítico es cuestión de tiempo: "los cantantes que yo conozco que se han operado de algo parecido tienen un tiempo de recuperación, pero siempre se soluciona".