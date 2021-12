Gobierno peruano da ultimátum para desbloquear vía que usa mina Las Bambas de china MMG

Foto de archivo. Trabajadores de la mina Las Bambas protestan contra la suspensión de la mina, en Lima, Perú, 13 de diciembre de 2021. REUTERS / Angela Ponce

Por Marcelo Rochabrun

LIMA, 21 dic (Reuters) - La primera ministra de Perú, Mirtha Vásquez, dio un ultimátum hasta el miércoles a las comunidades que bloquean una carretera usada por la mina de cobre Las Bambas para levantar la protesta, diciendo que había creado grandes problemas para el país.

Las Bambas, de la china MMG Ltd, dejó de producir el sábado afectada desde el 20 de noviembre por un bloqueo de una carretera que utiliza para transportar sus concentrados de cobre desde Los Andes hasta un puerto.

"No tenemos nosotros, no contamos con más tiempo, esto en verdad es para nosotros demasiado importante", dijo Vásquez en una reunión con líderes de la provincia de Chumbivilcas que han estado bloqueando la carretera en la región del Cusco.

Wilber Fuentes, presidente del Frente de Defensa de Chumbivilcas que organiza el bloqueo de la vía, dijo que tendría una respuesta para el miércoles al mediodía después de consultar con los residentes locales de la zona.

El tono de Vásquez es la exhortación más fuerte hasta ahora para que los comuneros levanten el bloqueo, que ha puesto en aprietos al Gobierno y obligado a la empresa a suspender por primera vez totalmente sus operaciones.

Perú es el segundo mayor productor mundial de cobre y Las Bambas representa el 2% de la oferta mundial del metal rojo.

Vásquez se ha mostrado reacia a declarar el estado de emergencia para despejar la carretera con la ayuda de la policía, como lo exigen los líderes de la industria, diciendo que el gobierno preferiría entablar un diálogo.

Pero Vásquez no dio una indicación clara de lo que sucedería si los residentes de Chumbivilcas se niegan a despejar la vía.

"Porque (si no se levanta el bloqueo) nos pone en un problema muy serio como estado, estamos con un problema muy serio", dijo Vásquez, aludiendo que si el bloqueo continuaba podría ser censurada por el Congreso y que Las Bambas podría demandar al país por no despejar el camino. "No podemos dejar esto (el bloqueo) de manera indefinida", agregó.

Los ejecutivos de Las Bambas dijeron a principios de esta semana que por el momento no están considerando demandar al país, pero sugirieron que es una posibilidad.[nL1N2T51AM]

Las Bambas ha sido por mucho tiempo foco de protestas desde que la mina comenzó a operar en 2016 y los residentes a lo largo de la carretera usada para transportar cobre a menudo se quejan de que la riqueza de la mina simplemente los pasa por alto.

Los habitantes de Chumbivilcas venían exigiendo empleos y aportes económicos a la minera.

(Reporte de Marcelo Rochabrun, editado por Marco Aquino)