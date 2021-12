Los hechos económicos que marcaron 2021

SHOTLIST USO EXCLUSIVO PARA CLIENTES AFP (NO RESALE) NUEVA YORK, ESTADO DE NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS27 DE ENERO DE 2021FUENTE: AFPTV 1. Plano medio de una tienda GameStop2. Plano medio de una tienda GameStop3. Plano general de personas caminando frente a una tienda GameStop4. Paneo de izquierda a derecha logo de GameStop 5. Primer plano del logo de GameStop6. Plano general de personas caminando frente a una tienda GameStop7. Primer plano del logo de GameStop8. Plano medio tarjetas de regalo de GameStop dentro de la tienda9. Primer plano tarjetas de regalo de GameStop dentro de la tienda10. Plano general 6th Avenue junto a tienda GameStop 11. Plano medio tienda GameStop NUEVA YORK, ESTADO DE NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS5 DE AGOSTO DE 2021FUENTE: AFPTV 12. Imágenes aéreas One World Trade Center y Lower Manhattan WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA, ESTADOS UNIDOS10 DE AGOSTO DE 2021FUENTE: DC POOL 13. Plano general del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su vicepresidenta Kamala Harris llegando al Ala Este de la Casa Blanca para una rueda de prensa14. WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA, ESTADOS UNIDOS10 DE AGOSTO DE 2021FUENTE: US SENATE 15. Sonido ambiente de Kamala Harris anunciando el resultado de la votación sobre la ley de infraestructura: 69 por el sí, y 30 por el no WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA, ESTADOS UNIDOS3 DE MARZO DE 2021FUENTE: AFPTV 16. Plano general Automóviles que pasan por un puesto de control de seguridad, el edificio del Capitolio en el fondo NUEVA YORK, ESTADO DE NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS5 DE AGOSTO DE 2021FUENTE: AFPTV 17. Imágenes aéreas Brooklyn Bridge y Lower Manhattan 18. Imágenes aéreas edificio Empire State LIANYUNGANG, JIANGSU, CHINA24 DE MARZO DE 2021FUENTE: AFPTV 19. Imágenes aéreas puerto Lianyungang 20. Primer plano contenedores en puerto Lianyungang 21. Imágenes aéreas buque con contenedores en puerto Lianyungang LOCO HILLS, ESTADOS UNIDOS23 DE ABRIL DE 2020FUENTE: AFPTV 22. Plano general Bomba de gato y tanques de aceite en Loco Hills, Nuevo México23. Plano medio Bomba de gato y tanques de aceite en Loco Hills, Nuevo México24. Plano general Gato de bomba cerca de Loco Hills, Nuevo México MATURÍN, ESTADO DE MONAGAS, VENEZUELA17 DE MARZO DE 201218 DE MARZO DE 2012FUENTE: AFPTV 25. LONDRES, REINO UNIDO25 DE SEPTIEMBRE DE 2021FUENTE: AFP 26. Plano medio conductores haciendo fila frente a estación de servicio de Shell 27. Plano medio conductores haciendo fila frente a estación de servicio de Shell28. Imágenes aéreas conductores haciendo fila frente a estación de servicio de Asda PARÍS, FRANCIA20 DE MAYO DE 2021FUENTE: AFPTV 29. Primer plano de una moneda simbólica de bitcoins30. Primer plano moneda simbólica de Bitcoin (images are mute)31. Primer plano de monedas simbólicas de bitcoins32. Primer plano computadora con sitio web Coinbase (images are mute) LA LIBERTAD, EL SALVADOR20 DE NOVIEMBRE DE 2021FUENTE: AFPTV 33. Plano general Nayib Bukele, Presidente de El Salvador, hablando en ceremonia de cierre de conferencia Latin American Bitcoin y Blockchain (LaBitConf)34. Plano medio Nayib Bukele, Presidente de El Salvador, hablando en ceremonia de cierre de conferencia Latin American Bitcoin y Blockchain (LaBitConf)35. Plano medio Nayib Bukele, Presidente de El Salvador, hablando en ceremonia de cierre de conferencia Latin American Bitcoin y Blockchain (LaBitConf)36. Plano general Nayib Bukele, Presidente de El Salvador, hablando en ceremonia de cierre de conferencia Latin American Bitcoin y Blockchain (LaBitConf) SAN SALVADOR, EL SALVADOR1 DE SEPTIEMBRE DE 2021FUENTE: AFPTV 37. Plano medio de personas protestando contra la ley bitcoin38. Plano medio de un hombre con una pancarta que dice "bitcoin = pobreza" ABUYA, NIGERIA25 DE OCTUBRE DE 2021FUENTE: NIGERIA'S PRESIDENCY 39. Zoom out presidente nigeriano Muhammadu Buhari lanzando nueva moneda eNaira 40. Plano medio presidente nigeriano Muhammadu Buhari lanzando nueva moneda eNaira PARÍS, FRANCIA20 DE MAYO DE 2021FUENTE: AFPTV 41. Zoom out de monedas simbólicas de bitcoins42. Primer plano celular con sitio web de Coinbase (images are mute) SHENZHEN, GUANGDONG, CHINA26 DE SEPTIEMBRE DE 2021FUENTE: AFPTV 43. Plano general de la sede de Evergrande en Shenzhen44. Primer plano logo de Evergrande 45. Paneo de abajo a arriba sede de Evergrande 46. Cambio de foco de la sede de Evergrande en Shenzhen MONTEVIDEO, URUGUAY4 DE OCTUBRE DE 2021FUENTE: AFPTV 47. Primer plano hombre enviando mensajes de Whatsapp 48. Primer plano pantalla que muestra cómo Instagram no carga49. Primer plano pantalla que muestra cómo Instagram no carga MENLO PARK, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS23 DE OCTUBRE DE 2019FUENTE: AFPTV 50. Plano general del logo de "me gusta" de Facebook en la entrada a la sede de la red social WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA, ESTADOS UNIDOS5 DE OCTUBRE DE 2021FUENTE: SENATE POOL 51. Travelling de Frances Haugen llegando al Senado para dar su testimonio52. Plano medio de Frances Haugen dando su testimonio VIRTUAL, INDEFINIDOFECHA DE GRABACIÓN DESCONOCIDAFUENTE: FACEBOOK / HANDOUTRESTRICCIONES: USO EXCLUSIVAMENTE EDITORIAL 53. Plano medio del jefe de Facebook, Mark Zuckerberg, hablando durante una conferencia anual de desarrolladores ROMA, ITALIA30 DE OCTUBRE DE 2021FUENTE: RAI 54. Plano general de la sala donde se desarrolla la cumbre LOS ANGELES, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS24 DE AGOSTO DE 2018FUENTE: AFPTV 55. Primer plano Logotipo de Google en pantalla PEKÍN, CHINA20 DE JULIO DE 2021FUENTE: AFPTV 56. Plano general A man walking outside the Microsoft China Research And Development Group Headquarters building ROMA, ITALIA30 DE OCTUBRE DE 2021FUENTE: RAI 57. Travelling de Emmanuel Macron, la canciller alemana Angela Merkel y el primer ministro de India, Narendra Modi MOUNTAIN VIEW, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS22 DE JULIO DE 2019FUENTE: AFPTV 58. Plano medio del logo de Google BRÉTIGNY-SUR-ORGE, ESSONNE, FRANCIA22 DE OCTUBRE DE 2019FUENTE: AFPTV 59. Plano general exterior de centro de distribucion de Amazon