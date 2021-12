AMP.- Perú.- La Fiscalía Anticorrupción de Perú entra en el palacio presidencial por el caso Petroperú

20-12-2021 El presidente peruano, Pedro Castillo POLITICA SUDAMÉRICA PERÚ LEONARDO FERNANDEZ



Castillo no permite el acceso de los fiscales a la oficina de Secretaría de la Presidencia



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



Efectivos de la Fiscalía Anticorrupción peruana se han personado este lunes en el Palacio de Gobierno para investigar la presuntas irregularidades en una licitación de 74 millones de dólares (unos 65 millones de euros) otorgada a la empresa Heaven Petroleum Operators (HPO) tras reunirse su gerente, Samir Abudayeh, con el presidente Pedro Castillo.



La fiscal Norah Córdova ha ordenado ante la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, la intervención en Palacio junto con la Policía Anticorrupción para seguir con la investigación tras las presuntas irregularidades en la licitaciones con Petroperú de las que se acusa personalmente a Castillo, informa la prensa peruana.



Tras una hora de espera, los fiscales lograron entrar en el Palacio de Gobierno tras levantarse un acta por la demora. Previamente, efectivos de la Fiscalía y la Policía Anticorrupción llegaron a la sede de Petroperú para iniciar investigaciones preliminares contra Hugo Chávez Arévalo, gerente de Petroperú.



Según el documento al que tuvo acceso el diario 'La República', el Primer Despacho de Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima ordenó su ingreso para empezar las diligencias preliminares contra Hugo Ángel Chávez Arévalo y otros individuos por presunto delito contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada y, alternativamente, negocio incompatible o aprovechamiento indebido del cargo en agravio del Estado.



SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA



Una vez los miembros de la Fiscalía se encontraban en el interior del Palacio de Gobierno, se han encontrado con la negación del presidente Castillo para su acceso a la Oficina de Secretaría del Despacho Presidencial.



"El señor Julio Ernesto Salas (encargado de la Oficina de Asesoría Jurídica de Palacio) refiere que el secretario general (de Palacio), Carlos Ernesto Jaico, le informa que el presidente Castillo es el que no autoriza el ingreso del personal fiscal a la Oficina de Secretaría del Despacho de la Presidenca", detalla el acta fiscal recogida por la emisora RPP.



No obstante, el personal de la Fiscalía sí que ha podido acceder a otras dependencias del palacio presidencial, como es el caso de las de la Oficina General de Tecnologías de la Información, perteneciente al Ministerio de Economía y Finanzas.



El caso se basa en las revelaciones del programa de televisión Panorama, de la cadena de televisión peruana Panamericana, que informaron de las reuniones de Castillo con Abudayeh y Chávez en el palacio presidencial y de la posterior licitación para la compra de biodiésel que benefició a Abudayeh cuatro días después. Las reuniones fueron confirmadas gracias a la información disponible en el portal de transparencia del Gobierno.