Sube a 90 el número de muertos en la explosión de un camión cisterna en Haití

Varias personas cargan, este 15 de diciembre de 2021, a una persona herida tras la explosión de un camión para su traslado vía aérea a Puerto Príncipe, en Cap-Haitien (Haití). EFE/Johnson Sabin

Puerto Príncipe, 20 dic (EFE).- El número de fallecidos en la explosión de un camión cisterna ocurrida el pasado 14 de diciembre en Cap-Haitien, en el norte de Haití, subió este lunes a 90 personas, informaron fuentes oficiales.

Además, 17 personas continúan hospitalizadas con quemaduras, varias de ellas en estado grave, dijo a Efe el vicealcalde de Cap-Haitien, Patrick Almonord.

El nuevo balance supone 15 víctimas mortales más con respecto a los últimos datos oficiales divulgados por las autoridades, que no habían actualizado las cifras desde el pasado viernes.

Los funerales de Estado de las víctimas deberían de haber tenido lugar el domingo, pero se han pospuesto a este martes por problemas logísticos y por el retraso en los preparativos.

El accidente se produjo en la madrugada del 14 de diciembre, después de que un camión cisterna se volcó en una curva en una calle en un barrio céntrico de Cap-Haitien, la segunda mayor ciudad de Haití.

Después del accidente, decenas de personas trataron de robar el combustible del camión, para lo que algunos golpearon la cisterna de gasolina con martillos.

Las autoridades todavía no han aclarado qué ocasionó la chispa que causó la explosión del camión cisterna, que afectó además a cerca de 20 viviendas ubicadas en la calle donde volcó el vehículo.

Los precios de los combustibles se han disparado en Haití como consecuencia del desabastecimiento que se produjo en octubre y del que no se ha recuperado del todo el país.

Los problemas de suministro fueron causados por las bandas armadas que operan en el país.

Durante varias semanas en octubre, las bandas bloquearon los depósitos de combustible en la zona portuaria de Puerto Príncipe, para presionar al Gobierno.

Las bandas armadas también incrementaron en los últimos meses sus robos y secuestros a los conductores de camiones de combustibles, lo que llevó a muchos de ellos a negarse a trabajar por miedo a la inseguridad.