Luis García: "Desde el minuto 89 fue un desastre, no puedes desconectar así"

Luis García, antes del inicio del partido en Granada. EFE/Pepe Torres

Granada, 19 dic (EFE).- El entrenador del Mallorca, Luis García Plaza, dijo tras la derrota sufrida por su equipo por 4-1 ante el Mallorca, que el partido fue "un desastre desde el minuto 89" y que no pueden "desconectar así" en los instantes finales, aunque cree que fue "un resultado muy abultado para los méritos hechos por cada uno".

"Hemos tenido la ocasión de Fer Niño en el minuto 86 que era para empujarla y era el empate. El acierto en las áreas es lo que marca la tendencia del partido", explicó en rueda de prensa García Plaza tras el choque.

"Desde el minuto 89 ha sido un desastre, desde que tienes una falta para empatar y a la contra te hacen el 3-1. Cualquier detalle es decisivo en esta liga y no puedes desconectar así. Tenemos que aprender a jugar los últimos minutos y no irte 4-1 porque a lo mejor en el futuro el Granada es un rival directo", sentenció.

El técnico comentó en varias ocasiones durante su comparecencia que fue "un resultado muy abultado para los méritos hechos por cada uno" y pidió a los suyos "más contundencia y más maldad al acabar las jugadas" porque estuvieron "muy blanditos y fallones".

"Cuando te meten 4-1 es que te han pegado un baile de narices y no tengo esa sensación. De hecho, en la segunda parte veía que podíamos ganar, pero no hemos tenido el día", añadió.

García Plaza destacó que el Granada tiene "varios bichos arriba que hacen gol" y "una pegada bestial", resaltando que "ser ahora un rival directo" del cuadro andaluz "ya es algo a valorar".

"Esto se define en las áreas y en las áreas el Granada tiene un equipo muy importante", agregó.

Sobre Jorge Molina, protagonista del choque por su triplete, dijo que "meterá goles con 45 años porque eso se tiene dentro", lo comparó con lo que está haciendo Rubén Castro en Segunda División y sentenció que "cuando está en el área sabe definir y hacer las cosas".