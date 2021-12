Palmeiras, campeón de Libertadores, anuncia la salida del capitán Felipe Melo

Felipe Melo de Palmeiras celebra, este 27 de noviembre de 2021, con el trofeo tras vencer a Flamengo y ganar la Copa Libertadores, en el Estadio Centenario en Montevideo (Uruguay). EFE/Raúl Martínez

Sao Paulo, 4 dic (EFE).- El Palmeiras, flamante campeón de la Copa Libertadores de 2021, anunció este sábado la salida del veterano centrocampista brasileño y capitán del equipo, Felipe Melo, después de cinco años en el club verdiblanco.

La directiva del conjunto paulista ha optado por no renovar el contrato del volante de 38 años, que terminaba a finales de este mes, por lo que ahora tendrá total libertad para firmar con otro equipo.

Propuestas no le faltan. Según la prensa brasileña, Melo ha recibido una oferta del Fluminense de Río de Janeiro y otra del Internacional de Porto Alegre.

Llegó al Palmeiras en enero de 2017 después de un largo periplo por Europa, donde defendió a Inter de Milán, Juventus, Fiorentina (Italia), Galatasaray (Turquía), Almería, Racing de Santander y Real Mallorca (España).

En su regreso a Brasil, Melo, a quien también se le conoce como 'pitbull' por su estilo agresivo, rápidamente se convirtió en el líder espiritual del vestuario del Palmeiras, con el que ha conquistado cinco títulos: dos Libertadores (2020 y 2021), una Liga (2018), una Copa de Brasil (2020) y un Campeonato Paulista (2020).

El Palmeiras, hoy dirigido por el técnico portugués Abel Ferreira, se despidió de su capitán con una emotiva carta abierta en la que reconoció su "intensidad", "esfuerzo" y liderazgo dentro y fuera del campo.

"Su salida no marca el fin de su trayectoria en el Palmeiras, sino el inicio de la eternidad. Asciende al nivel más elevado que el fútbol proporciona, marcado para siempre en las paredes del club y en la memoria del hincha", afirmó la nota.

"Felipe, has hecho historia en el mayor campeón de brasil y ahora tricampeón de América", sentenció el club de Sao Paulo dirigiéndose a su ahora exjugador.