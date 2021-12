Sube a ocho la cifra de muertos por dengue hemorrágico en 2021 en Honduras

En 2020, Honduras registró 9 muertes por dengue y 23.961 personas contrajeron la enfermedad del tipo clásico y 1.077 del grave, según cifras oficiales. Fotografía de archivo en la que se registró a una paciente afectada por el dengue en Tegucigalpa (Honduras). EFE/Gustavo Amador

Tegucigalpa, 2 dic (EFE).- El dengue grave, también conocido como hemorrágico, se ha cobrado una nueva víctima mortal en Honduras, con lo que la cifra de decesos en lo que va de 2021 se eleva a ocho, informó este jueves una fuente sanitaria.

El nuevo caso de muerte por dengue fue confirmado esta semana y se trata de una niña de 5 años, dijo a periodistas el coordinador de Vigilancia del Virus y Otras Enfermedades de la Secretaría de Salud, Homer Mejía.

“Es lamentable informar a la población que tenemos otra defunción a causa del dengue grave, en una persona de 5 años de edad, niña procedente de Choluteca que fue referida al Hospital María de Especialidades Pediátricas en la capital, con ella registramos ocho muertes”, subrayó.

Del total de fallecidos, seis tenían menos de 11 años y dos eran adultos, y cinco se registraron en Tegucigalpa, la capital del país centroamericano, señaló Mejía.

En Honduras circulan "cuatro serotipos de dengue", una enfermedad causada por el mosquito "aedes aegypti", responsable también de la transmisión de la chikunguña y el zika, según las autoridades.

Hasta el 17 de noviembre, las autoridades sanitarias contabilizaban siete fallecidos por el dengue hemorrágico, la mayoría de ellos registrados en el norte y centro del país.

Los pacientes que han contraído la enfermedad este año suman 15.218, de los que 875 son del tipo grave, mientras que 14.343 corresponden al no grave o clásico, añadió el funcionario.

Autoridades de la Secretaría de Salud han manifestado que la enfermedad es prevenible y que la población juega un papel importante para evitar que más personas sean infectadas por el virus.

Las autoridades han recomendado a la población mantener limpios los patios, no guardar agua en recipientes al aire libre, eliminar los criaderos, no automedicarse y acudir a los servicios médicos cuando detecten alguno de los signos de alarma, como fuertes fiebres, dolor de cabeza intenso, náuseas, vómitos o dolores abdominales.

En 2020, Honduras registró 9 muertes por dengue y 23.961 personas contrajeron la enfermedad del tipo clásico y 1.077 del grave, según cifras oficiales.

Honduras sufrió en 2019 la peor epidemia de dengue de su historia, con 112.708 casos registrados y 180 muertos en un país de 9,5 millones de habitantes. EFE

