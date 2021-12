Bolivia reporta 101 feminicidios y 40 infanticidios entre enero y noviembre

Fotografía de archivo en la que se registró una marcha de mujeres para exigir a las autoridades y al Ministerio Público justicia para las víctimas de feminicidio, en La Paz (Bolivia). EFE/Martín Alipaz

La Paz, 1 dic (EFE).- Un total de 101 mujeres fueron víctimas de feminicidio entre enero y noviembre de 2021 en Bolivia, que también reportó 40 infanticidios en ese periodo, informó este miércoles la Fiscalía General del Estado.

Los datos corresponden al periodo entre el 1 de enero y el 30 de noviembre, precisó el fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, citado en un comunicado del Ministerio Público.

"Tenemos registrados en todo el país 101 casos de feminicidio. En la gestión 2020 hemos tenido al cierre 113 casos, esperemos no alcanzar esa cifra dramática del año pasado", indicó Lanchipa.

Las regiones de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, las más pobladas del país y que constituyen el llamado "eje central", registraron la mayor cantidad de feminicidios, con 39, 16 y 15, respectivamente, según el reporte de la Fiscalía.

La región andina de Potosí reportó otros 10 casos, Oruro tuvo 9, Chuquisaca 5, Beni 3, Tarija 3 y Pando uno, según la misma fuente.

El caso más reciente se reportó el 29 de noviembre en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, donde una mujer de 44 años murió por "broncoaspiración, lesión en centros encefálicos superiores, traumatismo encéfalo craneal cerrado y facial producto de múltiples golpes en la cabeza y el rostro", indicó la Fiscalía.

El principal sospechoso es su concubino, quien fue aprehendido.

En cuanto a los infanticidios, Lanchipa lamentó que hasta el momento se registraron 40 casos y recordó que el año pasado fueron reportados 51.

"Esperamos que no logremos esas cifras que preocupan a toda la sociedad en cuanto a la violencia extrema ligado al infanticidio y feminicidio”, expresó el fiscal.

Por regiones, La Paz registró 14 infanticidios, Potosí tuvo 8, Chuquisaca 7, Santa Cruz y Cochabamba 4 cada una, hubo dos en Tarija, uno en Beni y Oruro y Pando no reportaron ninguno, detalla el informe del Ministerio Público.

El suceso más reciente ocurrió el pasado 20 de noviembre en el municipio de Guanay, en el norte de La Paz, donde un accidente de vehículo destapó la muerte violenta de una niña de tres años.

Según la Fiscalía, el vehículo en que viajaban la menor con su madre y padrastro se despeñó y cayó a un río, y la niña fue arrastrada por las aguas.

Sin embargo, cuando se recuperó el cuerpo, la autopsia determinó que las causas de muerte de la pequeña fueron "lesiones de centros nerviosos superiores, edema cerebral y traumatismo craneoencefálico cerrado" y que la data del deceso no coincide con la fecha del accidente, por lo que la investigación fue ampliada.

Otro suceso que conmocionó recientemente fue el caso de un niño de nueve años que fue quemado por su propia madre por presuntamente pedir comida.

El menor se encuentra hospitalizado, mientras que la madre, que ya tiene antecedentes por violencia intrafamiliar, fue enviada preventivamente a prisión en La Paz acusada del delito de tentativa de infanticidio.