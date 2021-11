Organismo internacional sobre armas químicas pide más transparencia a Siria y Rusia

Añade reacciones de Siria y de Rusia en párrafos 7 y 9 respectivamente. ///La Haya, 29 Nov 2021 (AFP) - La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) pidió este lunes en La Haya (Holanda) más transparencia a Rusia y a Siria en relación al supuesto uso de armas con propiedades tóxicas. Siria sigue sin declarar su arsenal de armas químicas y sin acoger a los investigadores de la OPAQ en su territorio, dijo en una reunión el director general del organismo internacional, Fernando Arias.Además, el envenenamiento con un producto neurotóxico del opositor ruso encarcelado Alexéi Navalni también sigue suponiendo una "grave amenaza" para el esfuerzo de erradicación de las armas químicas, añadió Arias.Siria niega haber utilizado armas químicas y asegura que ha entregado todos su arsenal para que sea supervisado internacionalmente, en virtud de un acuerdo alcanzado en 2013, cuando se unió a la OPAQ tras un supuesto ataque con gas sarín que mató a 1.400 personas en las afueras de Damasco, la capital.Pero en abril, los Estados miembros de la OPAQ votaron a favor de la suspensión del derecho de voto de Siria, tras una investigación que le acusaba de nuevos ataques con gas. No se restablecerá su derecho hasta que los Estados miembros validen que Damasco ha declarado todas sus armas químicas e instalaciones de producción de armas."Hasta ahora, Siria no ha puesto en marcha estas medidas", declaró este lunes Arias. El embajador de Siria en la OPAQ rechazó la decisión "politizada" de suspender sus derechos en el organismo. "Esto anima a los grupos terroristas a seguir escenificando sus supuestos incidentes", dijo el enviado Milad Atieh, reiterando una alegación frecuente de Damasco y Moscú de que los islamistas que participan en la guerra de Siria han fingido ataques químicos.En cuanto a Rusia, fue acusada este lunes de no haber respondido a las preguntas formuladas por los países occidentales sobre el envenenamiento de Navalni en 2020. Rusia niega estar implicado en el incidente. Su embajador en la OPAQ, Alexánder Shulguín, dijo que las acusaciones eran "totalmente infundadas" y un "escándalo grandioso".dk/cvo/mba/sag/pc -------------------------------------------------------------