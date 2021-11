Hallan una nueva variante de covid en Hong Kong antes de la reapertura con China

EFE/EPA/JEROME FAVRE/Archivo

Pekín, 26 nov (EFE).- Las autoridades sanitarias de Hong Kong hallaron este miércoles dos casos de la nueva variante de coronavirus B.1.1.529, descubierta por primera vez en Sudáfrica, en uno de los hoteles del aeropuerto de la antigua colonia británica, recogen hoy medios locales.

El Centro para la Protección de la Salud de Hong Kong declaró, tras una secuenciación del virus realizada por la Universidad de Hong Kong, que correspondía a la variante B.1.1.529, la cual se introdujo en la ciudad a través de un hombre de nacionalidad india de 36 años que viajó a Hong Kong desde Sudáfrica el pasado 11 de noviembre y dio positivo durante su cuarentena.

El segundo caso se detectó en un hombre canadiense de 62 años que hacía cuarentena en la habitación justo enfrente de la del viajero indio.

Las autoridades sanitarias hongkonesas achacaron el contagio al uso por parte del hombre de 36 años de una mascarilla con válvula, la cual no habría evitado el contagio entre los dos hombres y que, por tanto, ha sido ya prohibida en los hoteles de cuarentena.

Se ha trasladado ya a doce huéspedes en habitaciones contiguas a las de los contagiados a centros de cuarentena, informó el diario hongkonés The Standard.

Los casos se detectaron cuando Hong Kong se prepara para reabrir su frontera con la China continental.

Hong Kong "ya cumple con los requisitos" para poder retomar "los viajes sin cuarentena" a y desde la parte continental de China, declaró el secretario principal de la Administración de Hong Kong, John Lee Ka-chiu, citado hoy por el medio China Daily.

El secretario explicó que Hong Kong implementará un sistema de "códigos QR de salud", similar al que existe en la China continental para rastrear los casos de coronavirus, uno de los requisitos que Pekín exigía desde hacía tiempo para reabrir la frontera.

Lee hizo estas declaraciones después de una reunión con autoridades y expertos continentales que describió como "positiva" y que se celebró ayer en Shenzhen, ciudad meridional china fronteriza con Hong Kong.

Esta semana, un equipo de expertos enviados por Pekín visitaron Hong Kong para estudiar el sistema de control de la pandemia vigente en la ciudad, el cual describieron como "efectivo", según Lee.

Pese a que Lee no mencionó fechas sobre la reapertura de la frontera, el medio hongkongés South China Morning Post pronosticó recientemente que sucedería el próximo diciembre, aunque sólo se permitirá cada día el cruce de mil personas desde Hong Kong hacia China continental.

Además, según el Post, los viajeros de negocios y por motivos humanitarios tendrán prioridad.

China, que mantiene vigente una política de cero tolerancia contra el coronavirus, aplica, desde marzo de 2020, estrictos controles fronterizos que incluyen el veto a los turistas y una cuarentena obligatoria de al menos 14 días en un hotel costeado por el viajero.

Hong Kong, donde las entradas están también muy restringidas y sujetas a largas cuarentenas, es otro de los pocos territorios del mundo que conserva el objetivo de cero covid, después de que países como Australia o Singapur cambiaran su estrategia en los últimos meses.

La jefa del Ejecutivo hongkonés, Carrie Lam, ha declarado en varias ocasiones que la reapertura de la frontera con la China continental era "prioritaria" para la ciudad, que ha registrado desde el comienzo de la pandemia 12.417 casos y 213 muertes entre su población, de 7,4 millones de habitantes.

Por su parte, la parte continental de China, desde el comienzo de la pandemia, ha informado de 98.583 casos y 4.636 muertes.