La defensa aérea rusa intercepta cinco drones ucranianos sobre la región de Briansk

Las fuerzas de defensa antiaérea del Ejército ruso han interceptado y destruido a última hora de este sábado cinco aviones no tripulados de origen ucraniano sobre la región de Briansk, ha informado el Ministerio de Defensa de Rusia. "Aproximadamente a las 23.00 horas, hora de Moscú, se ha detenido un intento del régimen de Kiev de llevar a cabo un ataque terrorista utilizando un UAV tipo avión contra objetivos en el territorio de la Federación de Rusia", han notificado las autoridades rusas en un primer mensaje publicado en su cuenta oficial de Telegram. Concretamente, "los sistemas de defensa aérea que estaban de servicio en el territorio de la región de Briansk" han destruido tres vehículos aéreos no tripulados ucranianos. Momentos más tarde, en un segundo mensaje, Defensa ha informado de otro intento de ataque por parte del Ejército ucraniano lanzado sobre la misma región. En esta ocasión, "los sistemas de defensa aérea de servicio han destruido dos vehículos aéreos no tripulados ucranianos". Estas nuevas agresiones llegan después de que le Fuerzas Armadas rusas interceptaran y destruyeran durante la madrugada del sábado hasta 68 drones ucranianos sobre las regiones de Krasnodar y Crimea, según informó también el Ministerio de Defensa de Rusia.