Futuros del crudo se mantienen estables tras anuncio de reservas

(Bloomberg) -- Los futuros del petróleo oscilaron entre ganancias y pérdidas después de que un informe del Gobierno de Estados Unidos mostrara la mayor acumulación de reservas de crudo en tres semanas.

Los inventarios domésticos de crudo aumentaron 1,02 millones de barriles la semana pasada, según un informe de la Administración de Información Energética. El Instituto Estadounidense del Petróleo (API, por sus siglas en inglés, financiado por la industria previó una ganancia semanal de 2,31 millones de barriles el martes. Mientras tanto, las reservas en el centro de almacenamiento más grande del país en Cushing, Oklahoma, aumentaron en 787.000 barriles.

Los precios cambiaron poco a principios de la sesión después de haber subido el martes. EE.UU anunció que se liberarán 50 millones de barriles de las reservas estratégicas del país en coordinación con China, Japón, India y Corea del Sur. Mientras tanto, los delegados de la OPEP+ dijeron que es posible que tengan que reconsiderar los planes para agregar más oferta en su reunión mensual.

Los futuros del crudo West Texas Intermediate para entrega en enero subían 5 centavos a US$78,55 el barril a las 10:56 a.m. en la Bolsa Mercantil de Nueva York. El Brent para la liquidación de enero subía 16 centavos a US$82,47 el barril en la bolsa ICE Futures Europe.

