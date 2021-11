El Sao Paulo rescinde el contrato del ecuatoriano Joao Rojas

Fotografía de archivo en la que se registró al delantero ecuatoriano Joao Rojas, al celebrar un gol que anotó con el club brasileño de fútbol Sao Paulo. El cuadro paulista anunció que rescindió el contrato de Rojas. EFE/Alexandre Schneider/Pool

Río de Janeiro, 23 nov (EFE).- El Sao Paulo rescindió este martes su contrato con el atacante ecuatoriano Joao Rojas, cuyos derechos pertenecían al club brasileño desde junio de 2018, y lo liberó para que comience a negociar un nuevo destino para la próxima temporada.

El conjunto paulista aceptó anticipar la rescisión del contrato, que vencía a finales de diciembre de este año, ante el interés del ecuatoriano de despedirse de un club en el que no viene siendo aprovechado hace varios medes y fichar por un nuevo equipo.

Rojas llegó procedente del Cruz Azul mexicano a mediados de 2018 y tuvo un buen desempeño en sus primeros partidos.

Pero una delicada lesión en la rodilla a pocos meses de su llegada y la lenta recuperación lo alejaron de la formación titular.

El ecuatoriano cumplió su último partido como titular cuando el equipo aún era dirigido por el argentino Hernán Crespo.

Desde la llegada al banquillo del ex portero Rogério Ceni fue convocado para dos partidos por el Campeonato Brasileño, pero no llegó a jugar en ninguno.

A comienzos de este año, tras haber tenido un buen desempeño en el Campeonato Paulista con el entrenador Crespo, el Sao Paulo renovó hasta diciembre el contrato del ecuatoriano que vencía en mayo.

Rojas anotó cinco goles en 51 partidos.