Edurne, sin planes de aumentar la familia por el momento: "No tengo tiempo ni para pensar"

23-11-2021 Edurne, espectacular en la alfombra verde de los Premios Dial EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CEDIDA CADENA DIAL



MADRID, 24 (CHANCE)



Espectacular con un escotado y ajustado diseño de estilo lencero en color plata con el que presumió de su impresionante recuperación ocho meses después del nacimiento de su primera hija, Yanay, Edurne ha sido una de las artistas más aplaudidas de los Premios Dial. Con la sonrisa que la caracteriza y tan simpática como siempre, la madrileña no ha dudado en responder a la pregunta que más le han hecho en los últimos tiempos. ¿Se plantea ya darle un hermanito a su pequeña?



La respuesta es, por el momento, clara: "Ahora ni me lo planteo. Estoy con mi pequeña disfrutándola a muerte, con la música que saco disco el 14 de enero y no tengo tiempo ni para pensar", confiesa divertida.



A caballo entre Madrid y Manchester - donde juega su pareja y su "gran apoyo", David de Gea - Edurne está encantada con la maternidad ya que, como nos cuenta orgullosa, Yanay "es muy buena. Tengo un angelito. Está enorme y preciosa". "De momento se parece mucho a su padre, veremos el cáracter más adelante", añade.



Todavía afectada por el reciente fallecimiento de su abuelo el pasado 30 de octubre, "tirando, aceptándolo y echándolo mucho de menos", la artista ha destacado lo unida que está toda su familia, volcada en torno a su abuela en estos complicados momentos: "Son muchos años juntos, toda la vida, pero hay que seguir para adelante". "Estará viéndome en algún sitio porque a él le gustaba mucho verme en este tipo de cosas, así que a seguir dedicándole todo lo que haga", ha asegurado emocionada en el vídeo que os mostramos a continuación.