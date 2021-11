En Lima vacunan de noche contra el covid-19

Lima, 16 Nov 2021 (AFP) - Una brigada sanitaria acude de noche a una polvorienta barriada de Lima a vacunar contra el covid-19 a los trabajadores, amas de casa, ancianos y niños que, por diversas razones, no pueden ir de día al consultorio."No tenía tiempo para ir a vacunarme por el trabajo y estamos ahí toda la familia ya vacunándonos, están haciendo muy bien", indicó a la AFP John Sayán Ortega, de 21 años, quien aprovechó esta campaña iniciada el lunes en la noche en la capital de Perú, país duramente golpeado por la pandemia."Yo inmediatamente estoy recurriendo a vacunar a mi hijo" de 12 años, indicó por su parte Juan Carlos Meneses, taxista de 47 años.Las enfermeras instalaron un puesto de salud en una pequeña cancha deportiva en la barriada Virgen de las Nieves, situada en un desértico cerro del distrito de Santa Anita, en el este de Lima.Y desde la cancha, las enfermeras recorrieron las polvorientas callejuelas para vacunar a la gente incluso en sus propios hogares."La función de la enfermera es ir en busca de pacientes, al no estar el paciente tenemos que a veces subir a lugares tan alejados, tan altos, de difícil acceso", señaló la enfermera Milagros Napanga, de 34 años.La vacunación es voluntaria en Perú, pero a partir del 15 de diciembre los no vacunados no podrán ingresar a centros comerciales u otros espacios públicos cerrados.Las enfermeras trabajaron por unas cinco horas en la barriada, custodiadas por militares y policías, porque la inseguridad es uno de los grandes problemas en los distritos más populares de Lima."Estamos en el horario nocturno, eso significa también un riesgo para las brigadas, pero (...) al ver al Ejército, a la Policía, la población va a poder abrirnos las puertas", explicó a la AFP la directora de salud de Lima Este, Tania Carrasco.Con 33 millones de habitantes, Perú acumula más de dos millones de contagios y más de 200.000 muertos por covid-19. Desde que corrigió las cifras en mayo, es el país con mayor tasa de mortalidad por la pandemia, con 6.086 decesos por cada millón de habitantes, según un balance de la AFP en base a datos oficiales.La campaña de vacunación continuará en otras barriadas de Lima en los días siguientes. Perú ha inmunizado contra el covid-19 hasta ahora a 16,6 millones de personas, el 59% de la población objetivo.fj/lda -------------------------------------------------------------