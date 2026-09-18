Cardenal de Chile Fernando Chomali define a la corrupción como el mayor problema del país

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Santiago de Chile, 18 sep (EFE).- El cardenal de Chile Fernando Chomali definió este viernes a la corrupción como "el mal de todos los males" de la nación suramericana en medio de la celebración religiosa de Acción de Gracias por las Fiestas Patrias, las festividades más importantes del país.

El también arzobispo de Santiago se pronunció desde la Catedral Metropolitana, en presencia del presidente de Chile, José Antonio Kast, y otras autoridades, haciendo énfasis en el combate a la corrupción.

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"El mal de todos los males, un verdadero cáncer que, si no se detiene a tiempo, nos traerá mal sobre mal, dolor sobre dolor y muerte sobre muerte", dijo Chomali en su homilía.

El cardenal aseguró que todos los estamentos de la sociedad son necesarios para que "los cimientos" de Chile sean "suficientemente fuertes" ante este flagelo que "corroe los cimientos de la sociedad, convirtiéndose en el enemigo número uno de Chile".

Chomali añadió que la corrupción "le abre la puerta al crimen organizado, a la delincuencia, al narcotráfico, a la trata de personas y a todo lo que impide crecer en paz como país".

En su discurso, el purpurado también mencionó el desencuentro político, la violencia, la baja natalidad y el envejecimiento de la población como los problemas que enfrenta el país y llamó a los sectores políticos a situarse "por sobre la confrontación permanente".

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Las palabras de Chomali fueron celebradas por el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, quien afirmó darle "bastante valor a ese mensaje", ya que "le habla al sector más sensible, el que paga más duramente las consecuencias de los momentos de crisis".

"No hay excusa para que, habiendo escuchado y asumido el mensaje, no traduzcan en sus cargos y en cada uno de los territorios que gobiernan las enseñanzas, los principios y el llamado que hizo el cardenal a mejorar la política", señaló del diputado del Partido por la Democracia (PPD), Carlos Cuadrado.

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El presidente del ultraderechista Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, en tanto afirmó que "hay que reordenar todo el sistema" y que existen "muchas cosas que no están funcionando" en torno a la seguridad.

Chile afronta actualmente un escándalo de corrupción, tráfico de influencias y presuntos pagos por fallos favorables que sacude al Poder Judicial, lo cual ha generado una de sus mayores crisis de confianza institucional.

La trama, aún en desarrollo, fue abordada en una reciente entrevista a EFE por el exfiscal Carlos Gajardo a partir de su más reciente libro: 'La Muñeca Bielorrusa', que aborda el complejo caso.

"Hace muchos años el sistema tiene un estado de salud deficiente en esta materia. Alrededor del 15 % de las personas confía en la Justicia, eso es extraordinariamente bajo", explicó a EFE Gajardo.

Este proceso judicial es uno de los más sonados, entre otros juicios en curso, en el que se han visto involucrados autoridades y funcionarios de todos los estamentos del Estado.

"Se deben adoptar medidas para modificar aquellas estructuras que permiten que estas situaciones ocurran, siendo lo fundamental el sistema de nombramientos al interior del Poder Judicial y del Ministerio Público", concluyó Gajardo. EFE