Guterres lamenta "profundamente" que EEUU niegue el visado al presidente de la Autoridad Palestina

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El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha lamentado este viernes la decisión de las autoridades de Estados Unidos de denegar el visado de entrada al presidente de la Autoridad Palestina (AP), Mahmud Abbas, quien se verá obligado a participar telemáticamente en la Asamblea General de la ONU, que tendrá lugar la próxima semana en Nueva York.

El diplomático portugués lamenta "profundamente" que el Departamento de Estado haya decidido "prorrogar las sanciones" que impiden la concesión de este tipo de permisos a los miembros de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y los dirigentes de la AP que tenían previsto asistir al evento en la sede de la ONU en la ciudad estadounidense.

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"Al secretario general le preocupa el impacto que esta decisión tendrá en la capacidad del Estado de Palestina para participar plenamente en la labor de Naciones Unidas. La plena participación de todas las delegaciones en la labor de la Organización es esencial para su correcto funcionamiento", ha agregado su portavoz, Stéphane Dujarric, en una rueda de prensa en la que ha emplazado a Estados Unidos como "país anfitrión a que garantice la expedición de visados a todas las delegaciones, de conformidad con las obligaciones que le incumben en virtud del Acuerdo sobre la Sede".

La Administración Trump justificó su decisión acusando a los afectados de "glorificar el terrorismo" y en particular a la OLP de "continuar pagando estipendios a terroristas, así como glorificando actos de terrorismo y a terroristas en declaraciones públicas y libros de texto escolares".

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Asimismo, Washington ha reprochado a ambas entidades el "emprender acciones para internacionalizar el conflicto palestino-israelí, incluso a través del Tribunal Penal Internacional (TPI) y la Corte Internacional de Justicia (CIJ)", así como el "intentar eludir las negociaciones buscando un reconocimiento unilateral", ante los esfuerzos de las autoridades palestinas por llevar a altos cargos de Israel ante la justicia internacional por sus acciones.