El mariscal de campo de los Patriots evita una multa de la NFL por una retención

Fotografía de archivo en la que se registró al mariscal de campo de los Patriots de Nueva Inglaterra, Mac Jones, durante un partido de la NFL, en Foxborough (Massachusetts, EE.UU.) EFE/CJ Gungher

Foxborough (EE.UU.), 13 nov (EFE).- Mac Jones, mariscal de campo de los Nueva Inglaterra Patriots, no fue multado por la NFL por agarrar y torcer el tobillo de Brian Burns, ala defensiva de los Carolina Panthers, en el juego del domingo pasado.

La acción, que pudo haber sido sancionada por retener, no alcanzó el nivel de una multa en opinión de la NFL, dijeron fuentes cercanas al equipo.

La jugada ocurrió cerca del final del primer cuarto de la victoria de los Patriots por 24-6.

Después de que Burns golpeó a Jones en una captura, el mariscal de campo agarró el tobillo derecho de Burns y lo sostuvo mientras el extremo trataba de escapar, con el apoyador de Carolina, Frankie Luvu, recuperando el balón suelto a más de 10 yardas de distancia.

Burns, que había estado jugando por una lesión en el tobillo, se perdió un tramo corto del partido después de la jugada, que no fue penalizada en ese momento.

Su compañero de equipo Haason Reddick llegó a los titulares después del partido al llamarlo "atroz" y "completamente sucio".