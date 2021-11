Investigan a Orhan Pamuk por insultar a la bandera turca en su última novela

El escritor turco Orhan Pamuk en foto de archivo. EFE/ Marta Pérez

Estambul, 11 nov (EFE).- Un tribunal turco ha abierto una investigación contra el escritor turco Orhan Pamuk por supuestos insultos al fundador de la república, Mustafa Kemal Atatürk, y a la bandera turca en su última novela, lo que ha provocado protestas por parte de intelectuales turcos.

"Pedimos a las autoridades pasos concretos para poner fin de inmediato a la investigación judicial abierta a Orhan Pamuk por su libro", subraya un comunicado de la Unión Turca de Editores, difundido hoy por el digital Duvar.

La rama turca de PEN, la organización internacional de escritores en defensa de la libertad de expresión, también hizo público ayer un comunicado en el que pidió "no juzgar a Orhan Pamuk, único premio Nobel turco, inventando delitos que no existen".

Tras publicar el escritor su nueva obra "Noches de peste" en marzo pasado, un abogado de Esmirna, Tarcan Tülük, interpuso una denuncia al entender que la novela, ubicada en una isla ficticia del Egeo en 1901, retrataba de forma poco favorable a Kemal Atatürk, el fundador de la República de Turquía.

El héroe de la nación, cuya memoria está protegida por ley en Turquía, sería reconocible bajo la figura del oficial Kolagasi Kamil y una escena en la que este personaje agita una bandera griega sería un insulto, según recogió la prensa turca el pasado abril.

Además, otra escena de la novela en la que aparecen cornejas sería un indicio de que el autor se refería a Atatürk, de quien se dijo que en su infancia cazaba esas aves.

El fiscal llegó a interrogar a Pamuk, pero el escritor rechazó toda relación entre su personaje y Atatürk y la Fiscalía archivó el caso.

Sin embargo, el abogado Tülük recurrió el archivo y un tribunal de Estambul volvió a abrir el martes pasado la investigación, según denuncia PEN, por lo que la Fiscalía debe decidir nuevamente si formula una acusación o pide el archivo de la causa.

Ya el lunes pasado, el famoso pianista turco Fazil Say denunció la investigación judicial contra Pamuk como "una infamia en nombre del país".

Pamuk, Premio Nobel de Literatura en 2006, ya había sido acusado de "insultos a la nación turca" en 2004, pero el caso fue archivado dos años más tarde.