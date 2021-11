Bonos de EE.UU. emiten mensajes contradictorios sobre inflación

(Bloomberg) -- Los tenedores de bonos están cada vez más dispuestos a que les paguen menos que nada en el mercado del Tesoro de Estados Unidos.

A medida que las expectativas de inflación aumentan y las tasas nominales caen esta semana, los llamados rendimientos reales sobre los valores del Gobierno de EE.UU. se han hundido aún más por debajo de cero antes de la última publicación del índice de precios al consumidor el miércoles. La tasa de los instrumentos protegidos contra la inflación a 30 años, una medida de los rendimientos reales durante las próximas tres décadas, cayó el martes a un mínimo récord de alrededor de -0,60%.

Tal deslizamiento sugeriría generalmente que el mercado de bonos tiene una visión profundamente pesimista del crecimiento económico, anticipando que una desaceleración mantendría las tasas bajas en los próximos años. Pero los movimientos en el mercado de bonos más grande del mundo ahora están desafiando las explicaciones más sencillas a medida que EE.UU. emerge de los peores efectos económicos de la pandemia.

Los estrategas dijeron que la caída de los rendimientos reales también refleja otros factores, como el reposicionamiento de las carteras por parte de los operadores y la preocupación en algunos rincones de que la alta tasa de inflación se arraigue en la economía.

Jerome Schneider, responsable de gestión y financiación de carteras a corto plazo en Pacific Investment Management Co., dijo que la espiral descendente de los rendimientos reales se trata realmente de un aumento de las expectativas de inflación.

“En pocas palabras, si cree que los rendimientos reales son atractivos aquí, significa que su opinión es que la inflación a largo plazo se mantendrá bastante alta durante mucho tiempo”, dijo Schneider.

No comparte esa opinión y predice que el aumento de los precios al consumidor comenzará a disminuir en el primer trimestre del próximo año. “Las tasas reales se volverán menos negativas a medida que la inflación aumente en el área en la que la Fed se siente más cómoda”.

Pero hasta ahora, el mercado de bonos está valorando más riesgo de inflación, no menos. Los rendimientos de los instrumentos del Tesoro protegidos contra la inflación a 10 años, o TIPS, han caído a alrededor de -1,18%. Eso ha ampliado la brecha entre esos rendimientos y los de los bonos del Tesoro a 10 años normales. Esa diferencia, un referente de las expectativas de inflación conocido como tasa de equilibrio, ha aumentado hasta aproximadamente un 2,64%, frente al 2% a principios de enero.

Estos rendimientos reales negativos no son exclusivos de EE.UU., dijo Subadra Rajappa, jefa de estrategia de tasas de EE.UU. en Société Générale. Las tasas reales a 10 años del Reino Unido y Alemania cayeron el martes a mínimos históricos de -3,26% y -2,26%, respectivamente.

Aun así, analistas sostienen que los rendimientos se han exagerado en EE.UU. por las compras de bonos del Tesoro de la Reserva Federal durante la pandemia, aunque eso será un factor menor a medida que el banco central reduzca esas compras.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro tradicionales se unieron a las bajas la semana pasada, en parte debido a que operadores vendieron sus apuestas cortas y en medio de especulaciones de que la Fed podría volverse aún más expansiva si el presidente Joe Biden reemplaza a Powell.

Las apuestas en TIPS podrían dar sus frutos si la inflación supera las expectativas actuales del mercado. Si eso sucediera, incluso aquellos que los compraron con los rendimientos negativos actuales podrían obtener una ganancia. Los valores también proporcionan pagos de cupones mínimos en el ínterin.

Nota Original:U.S. Bonds Flash Mixed Messages on Inflation as Real Yields Sink

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.