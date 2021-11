Bélgica impedirá que sanitarios no vacunados ejerzan a partir del 1 de abril

Una enfermera pone una vacuna, en una imagen de archivo. EFE/ Carlos Ortega

Bruselas, 9 nov (EFE).- El Gobierno belga ha iniciado los trámites para retirar la licencia para ejercer a todos los profesionales del sector sanitario que no se hayan vacunado contra la covid-19 antes del próximo 1 de abril.

El proyecto de ley ha sido presentado por el ministro federal de Sanidad, Frank Vandenbroucke, y ha sido respaldado por el comité de consulta sobre el covid-19, según informa la prensa local.

Está previsto que la ley se vote antes de finales de año o a principios del próximo.

No vacunarse contra el coronavirus conllevaría la prohibición de ejercer de los sanitarios contrarios a inmunizarse y afectaría tanto a médicos, enfermeros y paramédicos como a socorristas y farmacéuticos, entre otros.

La aprobación de una ley de este tipo enviaría una "fuerte señal" de que "no queda mucho tiempo para vacunarse si se quiere seguir trabajando en una profesión sanitaria", según dijo este lunes en una comisión parlamentaria Vandenbroucke, quien considera importante que se inmunicen para "protegerse a sí mismos y a los pacientes".

Según los datos ofrecidos hoy por instituto de salud pública Sciensano, en Bélgica -un país con 11,4 millones de habitantes- hay actualmente más de 4.000 pacientes de covid hospitalizados, de los cuales más de 400 están en cuidados intensivos.

La media de ingresos diarios entre el 30 de octubre y el 5 de noviembre fue de 183,3, lo que supone un incremento de 21 con respecto a la semana anterior, mientras que unas 7.800 personas se infectaron cada día en ese mismo periodo, un 4 % más que los siete días anteriores.

La tasa de defunciones sigue en una veintena de personas cada día, al igual que en las dos últimas semanas.

Por último, a fecha de 2 de noviembre, el 75,6 % de los adultos de Bélgica han recibido al menos una dosis de la vacuna y el 74,4 % de la población tiene la pauta de vacunación completa, con grandes diferencias regionales: el 80 % en Flandes, el 69,2 % en Valonia y el 55,2 % en Bruselas.